Ősz a poharadban: rózsás kókuszos ködkávé

Ez az egyszerű, zseniális ködkávé lesz innentől az első számú indokod, amiért megéri felkelni reggel.

Ez a rózsás kókuszos ködkávé feldobja a reggeli hangulatodat.

Forrás: Instagram

Rózsás kókuszos ködkávé recept az igazán gourmet napindításhoz

Vannak azok az emberek, akiknek már az ébresztőóra jelzése előtt kipattan a szemük és frissen, energiával telve és tettre készen várják, hogy mit tartogat számukra a nap. Mi pedig nem értjük őket. Számunkra ugyanis az ébredés felér egy traumával, amit csak a gőzölgő forró kávé enyhíthet, amit elkortyolgatunk, miközben próbáljuk kitalálni, hogy melyik idősíkban és földrészen vagyok.

Ha pedig úgy érezzük, hogy már ez sem segít, akkor tudjuk, hogy itt az ideje egy kicsit változtatni a reggeli rutinon: egy új forró ital például csodákat tehet és megadja a motivációt a napindításhoz.

Ha épp ötlet hiányában szenvedsz, akkor engedd, hogy elkalauzoljuk a csodálatos ködkávék világába, ahol az ízélmény és a látvány egyaránt azonnal elcsábít.

Rózsás kókuszos ködkávé

Hozzávalók:

1 deci víz

1 deci sűrű, konzerves kókusztej

2 teáskanál Blume Rose London Fog Blend

fél teáskanál rózsaszirup

szárított rózsaszirmok a díszítéshez

Elkészítés:

1. Forrald fel a vizet és keverd hozzá a Blume Rose London Fog Blend-et, majd a keveréket oszd el két bögrében.

2. Melegítsd fel egy lábosban a kókusztejet, add hozzá a mézet és a rózsaszirupot és közepes lángon főzd, amíg nem lesz forró.

3. Habosítsd fel a kókusztejet.

4. Öntsd egy üvegpohárba a kávé keveréket, öntsd rá a lazára habosított kókusztejes mixet, majd szórd meg szárított rózsaszirmokkal.