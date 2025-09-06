Tiramisukeksz: a legfinomabb kávés süti, amit valaha próbáltál

Egy finom omlós keksz, ami belül lágy, míg kívül kissé ropogós, a tetején mascarponés-vaníliás habbal és egy leheletnyi kakaóval. Hidd el, nem kell hozzá profi cukrásznak lenni és a végeredmény még így is versenybe szállhat majd a kedvenc cukrászdád tiramisujával. A recept pont annyira egyszerű, mint amennyire finom és eljött az idő, hogy te is kipróbáld, ugyanis nem véltelnül lett a tiramisukeksz TikTokon is trend.

Ez a tiramisukeksz garantáltan az új kedvenced lesz

Tiramisukeksz

Ennek a sütinek a megkóstolása igazi élmény lesz! Hozza a tiramisu ízvilágát, csak ezúttal nem üvegtálban, hanem egy újragondolt keksz formájában, és talán még jobban is fog ízleni, mint az eredeti verziója. Ideális lehet vendégvárónak vagy csak egy átlagos délutánra, amikor egy kis édességre vágysz és nincs kedved órákat eltölteni a konyhapultnál.

A tiramisukeksz receptje:

Hozzávalók a kekszekhez:

110 g olvasztott vaj

95 g kristálycukor

105 g barna cukor

1 nagy tojás

1 tk vanília kivonat

1 ek instant eszpresszópor

225 g liszt

Fél tk sütőpor

Fél tk szódabikarbóna

Egy csipet só

Hozzávalók a mascarpone krémhez:

180 g mascarpone

115 g tejszín

1 tk vanília kivonat

90 g porcukor (átszitálva)

Díszítéshez:

Cukrozatlan kakaópor

Így készítsd el:

Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Keverd össze a kristály- és barna cukrot, illetve az olvasztott vajat. Add hozzá a tojást és a vanília kivonatot és addig keverd, míg egységes masszát nem kapsz. Egy külön tálban keverd össze a száraz hozzávalókat: a lisztet, az eszpresszóport, a sütőport, a szódabikarbónát és a sót. Óvatosan, kis részletekben dolgozd bele a száraz hozzávalókat a vajas keverékbe. Formálj kis golyókat a masszából, majd rakd egy tepsire, de figyelj arra, hogy legyen köztük elég hely. Süsd 10 percig, majd hagyd teljesen kihűlni. Verd fel a mascarponét a tejszínnel, a vaníliával és a porcukorral, míg sima, krémes állagot nem kapsz. Töltsd a krémet habzsákba, hogy csinos kis csavarokat tudj nyomni a kihűlt kekszekre, de ha nem áll rendelkezésedre, akkor csak kanalazd a tetejére. Szórd meg kakaóporral és már eheted is!

