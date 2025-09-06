A kávé titkos ereje: nemcsak felébreszt, hanem megóv a ráktól is, de nem mindegy mikor és hogyan iszod

Sokan a kávét csak azért isszuk a napindító rituálé részeként, hogy az álom kimenjen a szemünkből és persze, hogy ne legyünk annyira morcosak reggel, de valójában sokkal többet tud ennél. A reggeli kávé a bélrendszered titkos személyi edzője: rostokat, prebiotikumokat tartalmaz és méregtelenítő hatással is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nemcsak te ébredsz fel tőle, hanem a bélflórádat is felfrissíti. Ráadásul ha jól időzíted, akkor nemcsak a napod, de a közérzeted is javulni fog, és a többi egészségmegőrző hatásról még nem is esett szó.
A gasztroenterológusok szerint a kávézás mérsékelt mennyiségben csökkenti az elhízás, a diabétesz és még néhány ráktípus kockázatát is. Karine Patel, a Dietitian Fit dietetikusa is megerősíti, hogy a kávéban rejlő polifenolok igazi lakomát jelentenek a jó baktériumaidnak. Miközben te a reggeli kávéval azt próbálod elérni, hogy nyitva tudd tartani a szemed, a bélflórád már az első korty után úgy érzi magát, mintha svédasztalos reggelit szolgáltál volna fel neki.
Karine Patel, a Dietitian Fit dietetikusa szerint a reggeli kávé olyan, mintha egy belső lomtalanító brigádot eresztenél rá a bélrendszeredre: kitisztítja a tegnapi maradékot és helyet csinál az aznapi tápláléknak. És ha ez nem lenne elég, miközben extra energiát ad, még a hangulatod is javítja.
A mérsékelt kávéfogyasztás csökkentheti az olyan krónikus betegségek kialakulásának a kockázatát, mint a metabolikus szindróma, az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos rákos megbetegedések esélyét is” - árulta el dr. Lisa Ganjhu gasztroenterológus az Everyday Healthnek.
Bár a reggeli kávé sokaknak szent és sérthetetlen rituálé, Karine Patel dietetikus figyelmeztet: nem mindegy, mikor kortyolod el. A központi idegrendszered ugyanis nemcsak a koffeinre reagál, hanem a kortizolra is, ami reggel, ébredés után fél órával tetőzik. Ha rögtön az ágyból kikelve támadsz rá a presszóra, könnyen lehet, hogy a koffein jótékony hatásainak többségét nem fogod megtapasztalni.
A trükk pofonegyszerű: a reggeli kávét ne az ébredés utáni első félálomban döntsd magadba, hanem várj vele legalább két órát, este pedig minimum hat órával lefekvés előtt érdemes meginni az utolsó kávét – különben garantált az álmatlan forgolódás. A kutatások szerint a napi koffein-plafon 400 milligramm, vagyis nagyjából négy csésze kávénak megfelel mennyiség. És az sem mindegy, hogyan iszod: felejtsd el az éhgyomorra lehúzott feketét, a cukrot és a tejet is – a kávé magában fogyasztva lesz a legjobb barátod, mert az inzulinszinted is alacsonyan tartja.
