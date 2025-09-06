Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koffein

A kávé titkos ereje: nemcsak felébreszt, hanem megóv a ráktól is, de nem mindegy mikor és hogyan iszod

Digital Vision - Klaus Vedfelt
koffein dietetikus kávé
Pópity Balázs
2025.09.06.
A reggeli kávé nemcsak arra jó, hogy ne harapd le a kollégáid fejét munkakezdés után 15 perccel, hanem arra is, hogy a beleid fellélegezzenek. Ugyanis a reggeli kávéfogyasztás a szakértők szerint felér egy tisztítókúrával, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is csökkentheti.

Sokan a kávét csak azért isszuk a napindító rituálé részeként, hogy az álom kimenjen a szemünkből és persze, hogy ne legyünk annyira morcosak reggel, de valójában sokkal többet tud ennél. A reggeli kávé a bélrendszered titkos személyi edzője: rostokat, prebiotikumokat tartalmaz és méregtelenítő hatással is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nemcsak te ébredsz fel tőle, hanem a bélflórádat is felfrissíti. Ráadásul ha jól időzíted, akkor nemcsak a napod, de a közérzeted is javulni fog, és a többi egészségmegőrző hatásról még nem is esett szó.

reggeli kávé
A reggeli kávénál nem csak a mérték, de az időzítés is fontos.
Forrás: Digital Vision

A reggeli kávé nem ördögtől való

A gasztroenterológusok szerint a kávézás mérsékelt mennyiségben csökkenti az elhízás, a diabétesz és még néhány ráktípus kockázatát is. Karine Patel, a Dietitian Fit dietetikusa is megerősíti, hogy a kávéban rejlő polifenolok igazi lakomát jelentenek a jó baktériumaidnak. Miközben te a reggeli kávéval azt próbálod elérni, hogy nyitva tudd tartani a szemed, a bélflórád már az első korty után úgy érzi magát, mintha svédasztalos reggelit szolgáltál volna fel neki.

Miért olyan jó ötlet reggel kávéval indítani a napot?

Karine Patel, a Dietitian Fit dietetikusa szerint a reggeli kávé olyan, mintha egy belső lomtalanító brigádot eresztenél rá a bélrendszeredre: kitisztítja a tegnapi maradékot és helyet csinál az aznapi tápláléknak. És ha ez nem lenne elég, miközben extra energiát ad, még a hangulatod is javítja.

A mérsékelt kávéfogyasztás csökkentheti az olyan krónikus betegségek kialakulásának a kockázatát, mint a metabolikus szindróma, az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos rákos megbetegedések esélyét is” - árulta el dr. Lisa Ganjhu gasztroenterológus az Everyday Healthnek.

Ésszel idd a kávét, ha jót akarsz magadnak

Bár a reggeli kávé sokaknak szent és sérthetetlen rituálé, Karine Patel dietetikus figyelmeztet: nem mindegy, mikor kortyolod el. A központi idegrendszered ugyanis nemcsak a koffeinre reagál, hanem a kortizolra is, ami reggel, ébredés után fél órával tetőzik. Ha rögtön az ágyból kikelve támadsz rá a presszóra, könnyen lehet, hogy a koffein jótékony hatásainak többségét nem fogod megtapasztalni.

A trükk pofonegyszerű: a reggeli kávét ne az ébredés utáni első félálomban döntsd magadba, hanem várj vele legalább két órát, este pedig minimum hat órával lefekvés előtt érdemes meginni az utolsó kávét – különben garantált az álmatlan forgolódás. A kutatások szerint a napi koffein-plafon 400 milligramm, vagyis nagyjából négy csésze kávénak megfelel mennyiség. És az sem mindegy, hogyan iszod: felejtsd el az éhgyomorra lehúzott feketét, a cukrot és a tejet is – a kávé magában fogyasztva lesz a legjobb barátod, mert az inzulinszinted is alacsonyan tartja.

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

Budapesten kávézgatott Kylie Jenner és Timothée Chalamet: fotón a sztárpár

A sztárpárt egy kávézóban fotózták le, pont miután felröppentek a hírek, hogy szakíthattak. Timothée Chalamet a Dűne folytatásán dolgozik hazánkban, barátnője, Kylie Jenner vélhetően meglátogatta.

Bizarr fagyifajták, amiket még a legnagyobb rajongók sem mernek bevállalni

Az anyatejízű fagyitól a rántott sajtosig: egyes cukrászdák kifejezetten bizarr fagyifajtákat kínálnak, amit csak a legbevállalósabbak mernek megkóstolni.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu