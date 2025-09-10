5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Ha azt hitted, hogy a pörkölt kávészemek karakteres ízét csak a reggeli órákban élvezheted, legfőbb ideje megismerkedned a nők legjobb barátjával, a kávékoktélokkal!

5 kávékoktél, ami garantáltan felpezsdít.

Forrás: Shutterstock

5 kávékoktél recept, ami előhozza a benned rejlő titkos mixert

Az emberek alapvetően két csoportra bonthatók: vannak azok, akik reggelente felhörpintenek egy üres espressot, hogy minél hamarabb felébredjenek, aztán már mennek is tovább. De vannak azok, akiknek ez a forró ital, több, mint egy frissítő: egy életérzés, egy vallás, egy misszió. Ők azok, akiknek lefekvéskor az utolsó gondolatuk az, hogy holnap milyen finom lesz az első korty. Akik legalább ötféle sziruppal, tejhabosítóval és dizájner pohárral rendelkeznek. Akiknek a kávéfőző hangja nem egy monoton zaj, hanem az öngondoskodás himnusza, ami bearanyozza az egész napjukat.

Nos, mi most az utóbbiak táborához szólunk: mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy a kávé lehet még jobb?

Tudjuk, merész kijelentés, de ha készen állsz az élményt egy következő szintre emelni, akkor tarts velünk és vesd bele magad a kávészemek és martinik őrült násztáncába, ami olyan új kapukat nyit meg előtted, amiknek a létezéséről még nem is tudtál.

1. Espresso martini

Hozzávalók:

1 Nespresso Cioccolatino kapszula

50 ml vodka

30 ml kávélikőr

120 ml cukorszirup

jég

pár szem kávébab a díszítéshez

Elkészítés:

Főzd le a kávét és helyezd a fagyasztóba addig, amíg szoba-hőmérsékletűre hűl. Ha megtörtént, a hozzávalókat a kávébabok kivételével tedd egy shakerbe és rázd addig, amíg krémes állagú nem lesz. Öntsd egy martinis pohárba, majd szórd meg pár szem kávébabbal.

Espresso Martini. Forrás: Shutterstock

2. Baileys-es kávé

Hozzávalók:

8 evőkanál Baileys

8 evőkanál mogyorószirup

1 deci Dolce Gusto Lungo

2 deci tejszín

Elkészítés:

A kávét hűtsük le, tegyük egy mixerbe és jól rázzuk össze, majd díszítsük egy kocka csokoládéval.

Baileys-es kávé.

Forrás: Shutterstock

3. White russian

Hozzávalók:

30 ml kávélikőr

60 ml vodka

30 ml tejszín

jég

Elkészítés:

Egy magas falú pohárba tedd bele a jeget, a kávélikőrt és a vodkát, majd óvatosan öntsd hozzá a tejszínt és finoman kavard meg, hogy örvényszerű mintája legyen.