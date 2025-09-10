Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gasztro

5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Shutterstock - Alexey Andr Tkachenko
gasztro koktél kávé
Nagy Kata
2025.09.10.
Ha igazán elkötelezett koffeinfüggő vagy, akkor kötelező kipróbálnod ezeket az egyszerűen elkészíthető, mégis különleges kávékoktélokat, amik amellett, hogy szemet gyönyörködtetőek, úgy felpezsdítenek, mint egy váratlan üzenet a kiszemeltedtől.

Ha azt hitted, hogy a pörkölt kávészemek karakteres ízét csak a reggeli órákban élvezheted, legfőbb ideje megismerkedned a nők legjobb barátjával, a kávékoktélokkal! 

kávékoktél receptek
5 kávékoktél, ami garantáltan felpezsdít. 
Forrás: Shutterstock

5 kávékoktél recept, ami előhozza a benned rejlő titkos mixert

Az emberek alapvetően két csoportra bonthatók: vannak azok, akik reggelente felhörpintenek egy üres espressot, hogy minél hamarabb felébredjenek, aztán már mennek is tovább. De vannak azok, akiknek ez a forró ital, több, mint egy frissítő: egy életérzés, egy vallás, egy misszió. Ők azok, akiknek lefekvéskor az utolsó gondolatuk az, hogy holnap milyen finom lesz az első korty. Akik legalább ötféle sziruppal, tejhabosítóval és dizájner pohárral rendelkeznek. Akiknek a kávéfőző hangja nem egy monoton zaj, hanem az öngondoskodás himnusza, ami bearanyozza az egész napjukat. 

Nos, mi most az utóbbiak táborához szólunk: mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy a kávé lehet még jobb? 

Tudjuk, merész kijelentés, de ha készen állsz az élményt egy következő szintre emelni, akkor tarts velünk és vesd bele magad a kávészemek és martinik őrült násztáncába, ami olyan új kapukat nyit meg előtted, amiknek a létezéséről még nem is tudtál. 

1. Espresso martini 

Hozzávalók: 

  • 1 Nespresso Cioccolatino kapszula
  • 50 ml vodka
  • 30 ml kávélikőr
  • 120 ml cukorszirup
  • jég 
  • pár szem kávébab a díszítéshez

Elkészítés:

Főzd le a kávét és helyezd a fagyasztóba addig, amíg szoba-hőmérsékletűre hűl. Ha megtörtént, a hozzávalókat a kávébabok kivételével tedd egy shakerbe és rázd addig, amíg krémes állagú nem lesz. Öntsd egy martinis pohárba, majd szórd meg pár szem kávébabbal. 

Close up espresso martini cocktail
Espresso Martini. Forrás: Shutterstock

2. Baileys-es kávé 

Hozzávalók:

  • 8 evőkanál Baileys
  • 8 evőkanál mogyorószirup
  • 1 deci Dolce Gusto Lungo 
  • 2 deci tejszín

Elkészítés:

A kávét hűtsük le, tegyük egy mixerbe és jól rázzuk össze, majd díszítsük egy kocka csokoládéval. 

Crystal glass of Irish cream baileys liqueur with cinnamon, coffee beans and powder with dark chocolate on dark wood background. Space for text
Baileys-es kávé. 
Forrás: Shutterstock

3. White russian

Hozzávalók:

  • 30 ml kávélikőr
  • 60 ml vodka
  • 30 ml tejszín
  • jég

Elkészítés:

Egy magas falú pohárba tedd bele a jeget, a kávélikőrt és a vodkát, majd óvatosan öntsd hozzá a tejszínt és finoman kavard meg, hogy örvényszerű mintája legyen. 

Glass of White Russian cocktail with cinnamon and coffee beans on grey tile table
White russian. 
Forrás: Shutterstock

4. Bushwacker

Hozzávalók:

  • 1 Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kapszula 
  • 60 ml rum 
  • 60 ml kávélikőr
  • 60 ml kókuszkrém
  • 60 ml csokilikőr
  • 60 ml tej
  • jég

Elkészítés:

A hozzávalókat keverd össze egy shakerben, majd öntsd egy hosszú, magas falú pohárba és fogyasz szívószállal. 

Chocolate milkshake with whipped cream and cherry on top
Bushwacker. 
Forrás: Shutterstock

5. Revolver koktél

Hozzávalók:

  • 100 ml Tschibo Barista espresso
  • 1 dl frissen facsart narancslé
  • 250 ml tonik
  • jég 
  • kandírozott narancs

Elkészítés:

Megvárjuk, míg kihűl a kávé, majd a tonikot és a narancslevet ráöntjük a jégre. Ezután a kávét óvatosan ráöntjük a kávét is, hogy ne keveredjenek össze a rétegek. Kandírozott naranccsal díszítjük. 

Crafting a vibrant revolver cocktail with bourbon and orange bitters in a stylish setting
Revolver koktél. 
Forrás: Shutterstock

A kávé titkos ereje: nemcsak felébreszt, hanem megóv a ráktól is, de nem mindegy mikor és hogyan iszod

Nem mindegy, hogy hogyan és mikor iszod, ha minden előnyével élni akarsz.

A francia nők jegeskávéja lesz a kedvenced: ez a recept minden képzeletet felülmúl

A francia nők szerint így a legjobb a jegeskávé.

Kávézaccból jósolta meg az AI egy nőnek, megcsalja a férje

A görög feleség lefotózta a kávézaccot, a ChatGPT pedig közölte: a férj a „sors által neki rendelt” fiatalabb nővel kavar, akinek a neve E-vel kezdődik. A nő hallgatott az AI-ra, válás lett a vége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu