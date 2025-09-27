Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Desszertek a csinosabb alakért: 3 házi proteinszelet – Receptekkel

Házi protein szelet receptek, amikkel egészségesebbé teheted a mindennapjaidat.
fehérjebevitel fehérje recept egészség életmód
Kővári F. Luca
2025.09.27.
Olyan desszerteket keresel, amik egészségesek és egy gluténmentes, cukormentes, tejmentes vagy vegán étrendbe is beilleszthetőek? Jó helyen jársz, ugyanis megmutatjuk, hogyan készítheted el a három legfinomabb proteinszeletet házilag.

Diétás fehérjeszelet házilag? Megmutatjuk, hogyan készítheted el a legfinomabb proteinszeleteket otthon! Ha érdekel, hogyan szabhatod személyre, az ízlésednek megfelelően ezeket a tápláló ételeket akkor tarts velünk!

Így készítheted el a legfinomabb proteinszeleteket.
Legjobb proteinszeletek házilag

Szeretnéd kicsit a saját ízlésedhez hangolni a nassolnivalóidat? Mutatunk három olyan egyszerű, könnyen elkészíthető, kevés összetevős hihetetlen finom fehérjeszeletet, amiket bűntudat nélkül a nap bármelyik részén elfogyaszthatsz. Nézzük, miért érdemes magadnak csinálnod a fehérjés desszertjeidet.

Mire jó a proteinszelet?

A fehérjeszeletek előnye, hogy egy kényelmes és tápláló alternatíva, ha plusz energiára lenne szükséged. Ezek az ínycsiklandó csemegék azért hasznosak a szervezetednek, mert szuper fehérjebombák, amikkel felturbózhatod az energiádat napközben. Csak egy pici (és nagyon finom) falatka és máris kevésbé sóvárogsz az édességek után, ráadásul még az izomépítésben is nagy hasznodra válik. 

Ha aktív életmódot folytatsz, vagy sokat edzel, akkor kifejezetten ajánlott, hogy napi egy darabot fogyassz el a megfelelő mennyiségű és minőségű ételek mellett.

Lássuk a fehérjeszelet-recepteket!

Gluténmentes csokis proteinszelet

Ez a recept lesz ha megmentőd, ha minden mentesen táplálkozol, ugyanis ez cukormentes, tejmentes és gluténmentes is. Nézzük a szuper egészséges nasi receptjét!

Hozzávalók

  • 120 gramm mandulaliszt
  • 70 gramm kókuszolaj
  • 2 ek méz
    Karamell réteg:
  • 125 gramm mogyoróvaj
  • 50 gramm kókuszolaj
  • 1 tk vanília aroma
  • 80 gramm juharszirup

Bevonat:

  • 240 gramm étcsokoládé

Elkészítés

  1. Egy tálban keverd össze a mandulalisztet a kókuszolajat és a mézet, majd rakd őket egy tálba és süsd 10 percig 180 fokon, amíg aranybarnák nem lesznek.
  2. Egy másik tálban keverd össze a mogyoróvajat, a kókuszolajat, a vanília kivonatot és a juharszirupot. Ezt az összedolgozott masszát öntsd a kisütött fehérjeszeletek tetejére, majd rakd a tálat a fagyasztóba, amíg teljesen meg nem fagy. 
  3. Ezek után már csak fel kell olvasztanod a csokit és belemártogatni a felvágott szeleteket.
Vegán proteinszelet házilag

Az egyik legjobb fehérje szelet az ez a vegán csemege, amit könnyedén elkészíthetsz a konyhádban csicseriborsóból, ami egy nagyszerű fehérjeforrás. Nézzük, mikre lesz még szükséged és hogyan készítheted el!

Összetevők

  • 1 konzerv csicseriborsó
  • 1 merőkanál vegán fehérjepor
  • 2 ek mogyoróvaj
  • 5 darab datolya (kimagozott, forró vízben áztatott
  • 8 gramm étcsokoládé
  • vanília vagy rum aroma
    opcionális: mézeskalács fűszerkeverék

Elkészítés

  1. Egy turmixgépben daráld össze az összetevőket!
  2. Ezután helyezd egy sütőpapírral bélelt edénybe a masszát és egyengesd el!
  3. Pihentesd hűtőben (ha nagyon híg akkor a fagyasztóban) a masszát 10 percig, közben pedig olvaszd meg az étcsokoládét!
  4. Vedd ki a hűtőből és az edényből a már megszilárdult fehérjeszeleteket és vágd fel csíkokra.
  5. Az étcsokoládéba forgasd bele a szeleteket és már készen is van az ízletes vegán proteinszeleted.
Diétás proteinszelet házilag

Ha szereted a répatortát, akkor ezt a receptet imádni fogod.

Összetevők

Proteinszelet:

  • 2 lereszelt répa
  • 2 ek mogyoróvaj
  • 1 pohár fehérjepor
  • 3 ek zabpehely
  • 2 tk fahéj
  • egy citrom lereszelt héja
  • 70 ml tej (növényi)
  • vanília aroma

Proteines máz:

  • 100 gramm görög joghurt
  • vanília aroma
  • 1,5 ek protein por
  • 1 tk méz (tetszés szerint)

Elkészítés

  1. Keverd össze a száraz alapanyagokat egy tálba, majd öntsd hozzá a vaníliaaromát és a tejet.
  2. Dolgozd össze az alapanyagokat úgy, hogy egy ragacsos masszát kapj végül. 
  3. Ezután öntsd egy sütőpapírral bélelt tálba a masszát és nyomkodd le egy kanál segítségével. 
  4. Tedd a tálat a masszával a fagyasztóba körülbelül fél órára, hogy megszilárduljon. 
  5. Amíg a fagyasztóban a massza, addig jöhet a proteines máz: keverd össze az összetevőket egy tálban.
  6. Amikor letelt a fél óra, vedd ki a fagyasztóból a tálat és öntsd az összeállt protein szeletre a mázat.
  7. Tedd a tálat fél órára a hűtőbe, ezután pedig már csak szeletelni kell és készen is áll a fogyasztásra.

Ha érdekelnek további fehérje szeletek akkor kattints a videóra!

@jerkovicsbogi Somlói ízű protein szelet 🌱Vegán,glutén-,cukormentes Hozzávalók (10 szelethez): Alap: -100 g mandula liszt -60 g vegán csokis fehérje -150 ml cukormentes kókusztej -6 ml rumaroma -6 ml Süssina édesítőszer Fehér krém: -30 g vegán vaníliás protein -100 g cukormentes kókuszjoghurt -70 ml víz -6 ml rumaroma -6 ml Süssina édesítőszer Csokis krém: -60 g vegán vaníliás protein -150 ml víz -6 ml rumaroma -6 ml Süssina édesítőszer Tetejére: -75 g cukormentes étcsoki -20 g Gabiyo mindenmentes keksz #proteinbar #proteinszelet #recept #healthyrecipes #cukormentes #vegan ♬ nhạc nền - TOM TOM DJ DANCE


 

