Egészséges nasi az esti filmezéshez: Khloe Kardasian kedvence a proteinpopcorn – RECEPT

A proteinpopcorn egy különleges nassolnivaló, ami nem árt a diétádnak, sőt még segít is a napi fehérjebevitel fedezését. Khloe Kardasian csodaszerével állítólag még fogyni is lehet, úgyhogy ez a tökéletes csemege a legjobb snack lehet a nap bármelyik szakaszában.
Fő értéke, hogy 7 gramm proteint tartalmaz egy adag. A fehérje mibenléte titkos és a khloud dust™ tulajdona, de annyit tudhatunk róla, hogy a por tejfehérje alapú, ami kedvező lehet a vegetáriánus diétát követőknek. Hollywood új csemegéjét Khloe Kardasian dobta a piacra, ám azóta már számos más márka is követte a példáját. A termék előnye még, hogy cukormentes és gluténmentes, így sokféle diétába beilleszthető.
Jelenleg három ízesítésben kapható:
Egy csomag ára kifejezetten zsebbenyúlós, körülbelül 5,99 dollárba kerül, átváltva nagyjából 2200 forintba, de van egy jó hírünk: megmutatjuk, hogy hogyan készítheted el házilag a saját egészséges, fehérjés pattogatott kukoricádat, amit ráadásul úgy ízesítesz, ahogy csak szeretnél!
