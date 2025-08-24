Egészséges nasi az esti filmezéshez: Khloe Kardasian kedvence a proteinpopcorn – RECEPT

A proteinpopcorn egy különleges nassolnivaló, ami nem árt a diétádnak, sőt még segít is a napi fehérjebevitel fedezését. Khloe Kardasian csodaszerével állítólag még fogyni is lehet, úgyhogy ez a tökéletes csemege a legjobb snack lehet a nap bármelyik szakaszában.

Forrás: Shutterstock

Miért annyira felkapott Khloe Kardasian proteinpopcornja?

Fő értéke, hogy 7 gramm proteint tartalmaz egy adag. A fehérje mibenléte titkos és a khloud dust™ tulajdona, de annyit tudhatunk róla, hogy a por tejfehérje alapú, ami kedvező lehet a vegetáriánus diétát követőknek. Hollywood új csemegéjét Khloe Kardasian dobta a piacra, ám azóta már számos más márka is követte a példáját. A termék előnye még, hogy cukormentes és gluténmentes, így sokféle diétába beilleszthető.

Jelenleg három ízesítésben kapható:

Olívaolaj és tengeri só

Fehér cheddar

Édes-sós karamellás

Egy csomag ára kifejezetten zsebbenyúlós, körülbelül 5,99 dollárba kerül, átváltva nagyjából 2200 forintba, de van egy jó hírünk: megmutatjuk, hogy hogyan készítheted el házilag a saját egészséges, fehérjés pattogatott kukoricádat, amit ráadásul úgy ízesítesz, ahogy csak szeretnél!

A proteinpopcorn receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

40 g pattogatott kukorica

1 teáskanál kókuszolaj

20 g semleges ízű fehérjepor

ízlés szerint só vagy eritrit/stevia (az édes változathoz)

Elkészítés:

Hevítsd fel a kókuszolajat egy nagyobb edényben, add hozzá a kukoricát, fedd le, és közepes lángon pattogtasd ki. Öntsd a friss popcornt egy tálba, majd hagyd egy kicsit hűlni. Jöhet a fehérjepor és ha szeretnéd édesíteni, akkor az édesítőket is ezen a ponton keverd vele össze. Frissen fogyaszd, amíg még ropogós.

Tápérték (adagonként):