nassolnivaló

Egészséges nasi az esti filmezéshez: Khloe Kardasian kedvence a proteinpopcorn – RECEPT

nassolnivaló popcorn recept
Kővári F. Luca
2025.08.24.
Te is bűntudat nélkül szeretnél nassolni? Mutatjuk Khloe Kardasian egészséges kedvencét, ami nem csak finom, de kiváló fehérjeforrás is.

A proteinpopcorn egy különleges nassolnivaló, ami nem árt a diétádnak, sőt még segít is a napi fehérjebevitel fedezését. Khloe Kardasian csodaszerével állítólag még fogyni is lehet, úgyhogy ez a tökéletes csemege a legjobb snack lehet a nap bármelyik szakaszában.

Forrás: Shutterstock

Miért annyira felkapott Khloe Kardasian proteinpopcornja?

Fő értéke, hogy 7 gramm proteint tartalmaz egy adag. A fehérje mibenléte titkos és a khloud dust™ tulajdona, de annyit tudhatunk róla, hogy a por tejfehérje alapú, ami kedvező lehet a vegetáriánus diétát követőknek. Hollywood új csemegéjét Khloe Kardasian dobta a piacra, ám azóta már számos más márka is követte a példáját. A termék előnye még, hogy cukormentes és gluténmentes, így sokféle diétába beilleszthető.

Jelenleg három ízesítésben kapható:

  • Olívaolaj és tengeri só 
  • Fehér cheddar 
  • Édes-sós karamellás 

Egy csomag ára kifejezetten zsebbenyúlós, körülbelül 5,99 dollárba kerül, átváltva nagyjából 2200 forintba, de van egy jó hírünk: megmutatjuk, hogy hogyan készítheted el házilag a saját egészséges, fehérjés pattogatott kukoricádat, amit ráadásul úgy ízesítesz, ahogy csak szeretnél!

A proteinpopcorn receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 40 g pattogatott kukorica
  • 1 teáskanál kókuszolaj
  • 20 g semleges ízű fehérjepor
  • ízlés szerint só vagy eritrit/stevia (az édes változathoz)

Elkészítés:

  1. Hevítsd fel a kókuszolajat egy nagyobb edényben, add hozzá a kukoricát, fedd le, és közepes lángon pattogtasd ki.
  2. Öntsd a friss popcornt egy tálba, majd hagyd egy kicsit hűlni.
  3. Jöhet a fehérjepor és ha szeretnéd édesíteni, akkor az édesítőket is ezen a ponton keverd vele össze.
  4. Frissen fogyaszd, amíg még ropogós.

Tápérték (adagonként):

  • Kalória: 160 kcal
  • Fehérje: 12–15 g (fehérjeportól függően)
  • Zsír: 5 g
  • Szénhidrát: 8–10 g

