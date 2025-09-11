Színes, krémes és tele van vitaminnal: a smoothie bowlért rajong most mindenki - RECEPT

A smoothie bowl meghódította a közösségi médiát, és most te is kipróbálhatod! Ez a krémes, hideg gyümölcsturmixot nem pohárból kell inni, hanem kanállal, tálból kanalazni. A tetejét friss gyümölcsökkel, magvakkal vagy ropogós kiegészítőkkel díszítheted – a variációknak csak a fantáziád szabhat határt. Egyetlen fogásban találkozik a látvány és az ízélmény.

A smoothie bowl az egyik legegészségesebb reggeli.

Forrás: Shutterstock

Egészségesebb, mint a legtöbb reggeli

A smoothie bowl titka a textúrában rejlik: sűrűbb, mint egy hagyományos turmix, így nemcsak laktatóbb, hanem a gazdag feltéteket is megtartja. Frissítő, tápláló reggeli, amely tele van vitaminokkal, rosttal és antioxidánsokkal. A legjobb benne, hogy nincs két egyforma változat – az alapanyagokkal bátran kísérletezhetsz, így minden alkalommal új ízek kerülhetnek a tányérodra.

A smoothie bowl receptje:

Hozzávalók az alaphoz:

150 g fagyasztott piros gyümölcs (pl.: eper, málna, ribizli, áfonya)

100 g görög joghurt

50 ml növényi tej (ízlésnek megfelelően lehet mandula, kókusz vagy zab is)

Topping ötletek:

Tedd a fagyasztott gyümölcsöket, a görög joghurtot és a tejet egy turmixgépbe, majd mixeld krémesre. Öntsd egy tálba és kezdődhet is a móka: kedved szerint tedd rá a toppingokat. Ne feledd, igazi művészi alkotás is születhet belőle! Minél színesebb és változatosabb a feltét annál szemkápráztatóbb és egészségesebb lesz!