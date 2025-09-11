Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
reggeli

Színes, krémes és tele van vitaminnal: a smoothie bowlért rajong most mindenki - RECEPT

Shutterstock - aliasemma
reggeli smoothie egészséges
Gyüre Bernadett
2025.09.11.
A reggeli nem áll meg a kávénál és a pirítósnál: a smoothie bowl színes, látványos és ínycsiklandó alternatíva lehet – ráadásul garantáltan jól mutat az Insta-fotóidon is!

A smoothie bowl meghódította a közösségi médiát, és most te is kipróbálhatod! Ez a krémes, hideg gyümölcsturmixot nem pohárból kell inni, hanem kanállal, tálból kanalazni. A tetejét friss gyümölcsökkel, magvakkal vagy ropogós kiegészítőkkel díszítheted – a variációknak csak a fantáziád szabhat határt. Egyetlen fogásban találkozik a látvány és az ízélmény.

A smoothie bowl az egyik legegészségesebb reggeli
A smoothie bowl az egyik legegészségesebb reggeli.
Forrás: Shutterstock

Egészségesebb, mint a legtöbb reggeli

A smoothie bowl titka a textúrában rejlik: sűrűbb, mint egy hagyományos turmix, így nemcsak laktatóbb, hanem a gazdag feltéteket is megtartja. Frissítő, tápláló reggeli, amely tele van vitaminokkal, rosttal és antioxidánsokkal. A legjobb benne, hogy nincs két egyforma változat – az alapanyagokkal bátran kísérletezhetsz, így minden alkalommal új ízek kerülhetnek a tányérodra.

A smoothie bowl receptje:

Hozzávalók az alaphoz:

  • 150 g fagyasztott piros gyümölcs (pl.: eper, málna, ribizli, áfonya)
  • 100 g görög joghurt
  • 50 ml növényi tej (ízlésnek megfelelően lehet mandula, kókusz vagy zab is)

Topping ötletek:

Tedd a fagyasztott gyümölcsöket, a görög joghurtot és a tejet egy turmixgépbe, majd mixeld krémesre. Öntsd egy tálba és kezdődhet is a móka: kedved szerint tedd rá a toppingokat. Ne feledd, igazi művészi alkotás is születhet belőle! Minél színesebb és változatosabb a feltét annál szemkápráztatóbb és egészségesebb lesz!

@floralize_encuisine Smoothie bowl aux fruits rouges:🫐🍓 Ingredients : - 150g de fruits rouges surgelés - 100g de yahourt grec - 50ml de lait (vegetal ou de vache) - 1 dose de whey (proteine en poudre a la vanille) Mixez le tout et parsemez des toppings de votre choix, Enjoyyy 🍌😋 #Smoothiebowl #recettepetitdejeuner #brunch #petitdejeuner #fruitsrouges #recettesimple #healthybreakfast #petitdejeunerhealthy #petitdejeunersain #sainetgourmand #breakfast #smoothiebowls #easyrecipe #petitdejeunerproteine #whey #wheyvanilla ♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love - darcy stokes

 

Elképesztő, mi történik, ha mindennap iszol egy adag bodzalét

Ez az ital nemcsak hűsít a nyári melegben, de csodás hatással van az egészségedre is, ráadásul a smoothie-dat is feldobhatod vele.

5 perc alatt elkészül a vegán parmezán, amitől minden tésztád mennyi lesz - RECEPT

Ha valami egyszerű, mégis ínycsiklandó dologgal dobnád fel a tésztaételeket vagy pizzákat, akkor ez a villámgyorsan elkészíthető vegán parmezán lesz a kedvenced!

15 perces könnyed randikaja, hogy maradjon energia másra is

Ez a tortillarecept a tökéletes 15 perces vacsora, ami után marad energiád minden másra is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu