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recept

Puha, illatos őszi reggeli egyszerűen: így készül a sütőtökös amerikai palacsinta

recept amerikai palacsinta sütőtök
Life.hu
2026.10.11.
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Ha ősszel is szívesen készítesz amerikai palacsintát reggelire, érdemes sütőtökkel is kipróbálni. A püré puhábbá és szaftosabbá teszi a tésztát, ráadásul így már reggel kerülhet egy kevés zöldség is a gyerekek tányérjára.

A sütőtökös amerikai palacsinta alapreceptje édes, de néhány apró változtatással sós változatban is elkészíthető. Hokkaido tökből készített házi püré és kész sütőtökpüré egyaránt használható hozzá.

A sütőtökös amerikai palacsinta kiváló őszi reggeli, de sós változtaban is készülhet
A sütőtökös amerikai palacsinta kiváló őszi reggeli, de sós változtaban is készülhet
Forrás: Life.hu / AI

Így készül a sütőtökös amerikai palacsinta:

Hozzávalók:

  • 200 g sütőtökpüré
  • 200 g liszt
  • 250 ml tej vagy növényi ital
  • 1 közepes tojás
  • 2 teáskanál sütőpor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 evőkanál cukor
  • 1 kis csipet só
  • kevés semleges ízű olaj a sütéshez

Elkészítés:

1. Ha friss sütőtökből készítjüka palacsintát, mossuk meg, távolítsuk el a magokat, majd daraboljuk fel. Tegyük sütőlemezre, és 180 fokos légkeveréses vagy 200 fokos alsó-felső sütésen süssük puhára. Hagyjuk kihűlni, majd pürésítsük.

2. A lisztet, a sütőport, a tojást, a vaníliás cukrot, a cukrot és a csipet sót keverjük össze egy tálban, majd adjuk hozzá a sütőtökpürét.

3. Folyamatos keverés mellett fokozatosan öntsük hozzá a tejet vagy a növényi italt, és dolgozzuk simára a tésztát.

4. Egy serpenyőben hevítsünk kevés semleges ízű olajat, majd közepes hőfokon, adagonként süssük ki a palacsintákat.

Sós sütőtökös palacsinta is készülhet belőle

Ugyanez az alaprecept sós változatban is működik. Ehhez egyszerűen hagyjuk ki a cukrot, és használjunk valamivel több sót. Kerülhet a tésztába egy gerezd áttört fokhagyma és egy evőkanál fagyasztott zöldfűszer is. Így tartalmasabb, sós sütőtökös palacsinta készül, amely ebédre vagy könnyű vacsorára is tálalható. Fogyaszthatunk mellé zöldfűszeres túrókrémet

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