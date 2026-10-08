Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 8., csütörtök Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Édes, krémes és kevesebb benne a kalória mint hinnéd − Pillanatok alatt elkészül ez a krémsajtos kukoricaleves

recept krémsajtos kukoricaleves leves
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha nem akarsz egész délelőtt a konyhában állni, de mégis ennél valami meleget, nézd meg ezt a receptet. A krémsajtos kukoricaleves lehet, hogy a kedvenced lesz.

Ha nincs időd, vagy te is elkaptad az őszi náthás, torokfájós, köhögős vírust, a gyorsan elkészíthető meleg étel aranyat ér. A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van, alacsonyabb zsírtartalmú, mint a legtöbb krémleves és nem utolsósorban finom is. 

A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van
A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van.
Forrás: 123.rf.com

Miért fogod imádni a krémsajtos kukoricalevest?

Olyan hozzávalók kellenek bele, amik általában minden háztartásban vannak otthon, így még a boltba se kell elmenned, ha beteg vagy. Tehát a krémsajtos kukoricaleves egyszerű, többnyire minden hozzávaló kéznél van, és nagyon finom.

Hozzávalók:

  • ½ hagyma, apróra vágva
  • ¼ csésze apróra vágott friss petrezselyem
  • 1 evőkanál vaj
  • 1 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 3 evőkanál liszt
  • 2 és ½ csésze tej
  • 1 csésze csirkehúsleves
  • 2 (350 g-os) konzerv egész szemű kukorica, lecsepegtetve
  • 2  és ½ evőkanál krémsajt
  • 1 teáskanál fokhagymás só
  • 1 teáskanál őrölt fekete bors
  • cayenne bors ízlés szerint

Elkészítés: 

Egy nagy lábasban közepes lángon pirítsuk meg a hagymát, a petrezselymet, tegyük hozzá a vajat és az apróra vágott fokhagymát. Ha műr üveges a hagyma és a vaj is teljesen elolvadt, tegyük hozzá a lisztet, majd a tejet és a csirkehúslevest is keverjük hozzá, és várjunk amíg a leves kissé besűrűsödik.
Tegyük hozzá a kukoricát és a krémsajto és várjunk amíg az is átmelegszik. Ízlés szerint adjunk hozzá fokhagymás sót, fekete borsot és cayenne-borsot; majd keverjük össze és már tálalható is. 

Előkészítési idő: 10 perc

Főzési idő: 20 perc

Adagok: 4

További receptekért kattints az alábbi cikkeinkre: 

Felejtsd el a majonézt: az olasz krumplisaláta veri a klasszikust – Könnyű és elképesztően ízes

Ha unod a nehéz köreteket, ezt a mediterrán változatot érdemes kipróbálnod.

Így lesz éttermi szintű a rántotta: a séfek szerint ezen az egy lépésen múlik minden

Krémes, lágy és selymes – valahogy az étteremben rendelt tojás sokszor egészen más, mint amit otthon készítünk, pedig egyszerű trükkje van.

Egy hiba, amit mindenki elkövet a bolognai szósz készítésekor − Te is elrontod a ragut?

A közhiedelemmel ellentétben a titka nem a húsban rejlik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu