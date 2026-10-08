Édes, krémes és kevesebb benne a kalória mint hinnéd − Pillanatok alatt elkészül ez a krémsajtos kukoricaleves

Ha nincs időd, vagy te is elkaptad az őszi náthás, torokfájós, köhögős vírust, a gyorsan elkészíthető meleg étel aranyat ér. A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van, alacsonyabb zsírtartalmú, mint a legtöbb krémleves és nem utolsósorban finom is.

A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van.

Forrás: 123.rf.com

Miért fogod imádni a krémsajtos kukoricalevest?

Olyan hozzávalók kellenek bele, amik általában minden háztartásban vannak otthon, így még a boltba se kell elmenned, ha beteg vagy. Tehát a krémsajtos kukoricaleves egyszerű, többnyire minden hozzávaló kéznél van, és nagyon finom.

Hozzávalók:

½ hagyma, apróra vágva

¼ csésze apróra vágott friss petrezselyem

1 evőkanál vaj

1 gerezd fokhagyma, apróra vágva

3 evőkanál liszt

2 és ½ csésze tej

1 csésze csirkehúsleves

2 (350 g-os) konzerv egész szemű kukorica, lecsepegtetve

2 és ½ evőkanál krémsajt

1 teáskanál fokhagymás só

1 teáskanál őrölt fekete bors

cayenne bors ízlés szerint

Elkészítés:

Egy nagy lábasban közepes lángon pirítsuk meg a hagymát, a petrezselymet, tegyük hozzá a vajat és az apróra vágott fokhagymát. Ha műr üveges a hagyma és a vaj is teljesen elolvadt, tegyük hozzá a lisztet, majd a tejet és a csirkehúslevest is keverjük hozzá, és várjunk amíg a leves kissé besűrűsödik.

Tegyük hozzá a kukoricát és a krémsajto és várjunk amíg az is átmelegszik. Ízlés szerint adjunk hozzá fokhagymás sót, fekete borsot és cayenne-borsot; majd keverjük össze és már tálalható is.

Előkészítési idő: 10 perc Főzési idő: 20 perc Adagok: 4

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