Édes, krémes és kevesebb benne a kalória mint hinnéd − Pillanatok alatt elkészül ez a krémsajtos kukoricaleves

Ha nincs időd, vagy te is elkaptad az őszi náthás, torokfájós, köhögős vírust, a gyorsan elkészíthető meleg étel aranyat ér. A krémsajtos kukoricaleves hamar készen van, alacsonyabb zsírtartalmú, mint a legtöbb krémleves és nem utolsósorban finom is.
Miért fogod imádni a krémsajtos kukoricalevest?
Olyan hozzávalók kellenek bele, amik általában minden háztartásban vannak otthon, így még a boltba se kell elmenned, ha beteg vagy. Tehát a krémsajtos kukoricaleves egyszerű, többnyire minden hozzávaló kéznél van, és nagyon finom.
Hozzávalók:
- ½ hagyma, apróra vágva
- ¼ csésze apróra vágott friss petrezselyem
- 1 evőkanál vaj
- 1 gerezd fokhagyma, apróra vágva
- 3 evőkanál liszt
- 2 és ½ csésze tej
- 1 csésze csirkehúsleves
- 2 (350 g-os) konzerv egész szemű kukorica, lecsepegtetve
- 2 és ½ evőkanál krémsajt
- 1 teáskanál fokhagymás só
- 1 teáskanál őrölt fekete bors
- cayenne bors ízlés szerint
Elkészítés:
Egy nagy lábasban közepes lángon pirítsuk meg a hagymát, a petrezselymet, tegyük hozzá a vajat és az apróra vágott fokhagymát. Ha műr üveges a hagyma és a vaj is teljesen elolvadt, tegyük hozzá a lisztet, majd a tejet és a csirkehúslevest is keverjük hozzá, és várjunk amíg a leves kissé besűrűsödik.
Tegyük hozzá a kukoricát és a krémsajto és várjunk amíg az is átmelegszik. Ízlés szerint adjunk hozzá fokhagymás sót, fekete borsot és cayenne-borsot; majd keverjük össze és már tálalható is.
Előkészítési idő: 10 perc
Főzési idő: 20 perc
Adagok: 4
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