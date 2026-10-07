Felejtsd el a majonézt: az olasz krumplisaláta veri a klasszikust – Könnyű és elképesztően ízes

A klasszikus magyar változathoz képest az olasz krumplisaláta egészen más karakterű: majonéz helyett extra szűz olívaolaj és vörösborecet adja az alapját, amit fokhagyma és oregánó tesz még izgalmasabbá. Ráadásul hidegen és szobahőmérsékleten is tálalható, így akár előre is elkészítheted.
Hogyan készül a krumplisaláta olasz módra?
Ha kíváncsi vagy, hogyan készül a krumplisaláta ebben a mediterrán változatban, a titok az egyszerű hozzávalókban és az időzítésben rejlik. A még meleg burgonyát ugyanis rögtön meglocsoljuk az öntet egy részével, így sokkal jobban magába szívhatja az ecetes, olívaolajos ízeket.
Hozzávalók a salátához:
- 90 dkg apró szemű újburgonya vagy sárga burgonya
- 1 csésze félbevágott koktélparadicsom
- ½ kisebb lilahagyma, vékonyra szeletelve
- ½ csésze kimagozott zöld vagy kalamata olajbogyó, félbevágva
- ¼ csésze friss bazsalikom, felaprítva vagy tépkedve
- ¼ csésze friss petrezselyem, felaprítva
Az öntethez:
- ⅓ csésze extra szűz olívaolaj
- ¼ csésze vörösborecet
- 1–2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
- 1 teáskanál szárított oregánó
- só és frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
Krumplisaláta milyen krumpliból lesz igazán jó?
Felmerülhet a kérdés, hogy a krumplisaláta milyen krumpliból készítve lesz a legfinomabb. Ehhez a recepthez apró szemű újburgonyát vagy sárga burgonyát érdemes választani, amelyet mérettől függően félbe vagy negyedekbe vághatsz.
Így készül az olasz krumplisaláta
Tedd a burgonyát egy nagyobb lábasba, majd engedj rá annyi hideg, sós vizet, amennyi ellepi. Forrald fel, majd mérsékeld a hőt, és főzd körülbelül 15–20 percig, amíg villával könnyen átszúrható lesz. Ezután alaposan csepegtesd le.
Amíg fő a burgonya, keverd össze az extra szűz olívaolajat, a vörösborecetet, az apróra vágott fokhagymát, az oregánót, a sót és a borsot.
A még meleg burgonyára öntsd rá az öntet felét, majd óvatosan forgasd össze. Ahogy hűl, a burgonya magába szívja az ecetes-olívaolajos öntet ízeit.
Ezután jöhet a koktélparadicsom, a lilahagyma, az olajbogyó, a bazsalikom és a petrezselyem, végül pedig az öntet másik fele. Óvatosan keverd össze, kóstold meg, és ha szükséges, adj hozzá még sót vagy borsot. Az olasz krumplisaláta szobahőmérsékleten és behűtve egyaránt tálalható, ahogy a svéd krumplisaláta is, ami szintén remek alternatívája a klasszikusnak.
Krumplisaláta mellé mi illik? Nem csak a rántott hús jó választás
Ha azon gondolkodsz, a krumplisaláta mellé mi illik, ennél a mediterrán verziónál meglehetősen nagy a választék. Könnyed, ecetes-olívaolajos ízvilága miatt grillezett húsokkal és friss tengeri ételekkel is jól párosítható.
Grillezett csirke, kolbász, steak vagy sertéskaraj mellé egyaránt kínálhatod, de nem kell feltétlenül mediterrán fogásban gondolkodnod. A klasszikus rántott hús vagy a sült csirke mellett is remekül működik. Így a megszokott vasárnapi ebédet is könnyedén feldobhatod vele anélkül, hogy teljesen lemondanál a jól ismert ízekről, de ha maradnál a klasszikus krumplisaláta mellett, azt is feldobhatod egyetlen hozzávalóval.
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