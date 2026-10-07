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Felejtsd el a majonézt: az olasz krumplisaláta veri a klasszikust – Könnyű és elképesztően ízes

mediterrán krumplisaláta olasz recept
Nagy Anna
2026.10.07.
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Ha unod a nehéz, majonézes köreteket, ezt a mediterrán változatot érdemes kipróbálnod. A krumplisaláta olívaolajos-ecetes öntettel, paradicsommal, olajbogyóval és friss zöldfűszerekkel készül, így könnyű, friss és tele van ízekkel.

A klasszikus magyar változathoz képest az olasz krumplisaláta egészen más karakterű: majonéz helyett extra szűz olívaolaj és vörösborecet adja az alapját, amit fokhagyma és oregánó tesz még izgalmasabbá. Ráadásul hidegen és szobahőmérsékleten is tálalható, így akár előre is elkészítheted.

Az olasz krumplisaláta könnyedebb, mint a majonézes: remekül passzol a sült húsokhoz.
Az olasz krumplisaláta könnyedebb, mint a majonézes: remekül passzol a sült húsokhoz.
Forrás: 123rf.com

Hogyan készül a krumplisaláta olasz módra?

Ha kíváncsi vagy, hogyan készül a krumplisaláta ebben a mediterrán változatban, a titok az egyszerű hozzávalókban és az időzítésben rejlik. A még meleg burgonyát ugyanis rögtön meglocsoljuk az öntet egy részével, így sokkal jobban magába szívhatja az ecetes, olívaolajos ízeket.

Hozzávalók a salátához:

  • 90 dkg apró szemű újburgonya vagy sárga burgonya
  • 1 csésze félbevágott koktélparadicsom
  • ½ kisebb lilahagyma, vékonyra szeletelve
  • ½ csésze kimagozott zöld vagy kalamata olajbogyó, félbevágva
  • ¼ csésze friss bazsalikom, felaprítva vagy tépkedve
  • ¼ csésze friss petrezselyem, felaprítva

Az öntethez:

  • ⅓ csésze extra szűz olívaolaj
  • ¼ csésze vörösborecet
  • 1–2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 1 teáskanál szárított oregánó
  • só és frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Krumplisaláta milyen krumpliból lesz igazán jó?

Felmerülhet a kérdés, hogy a krumplisaláta milyen krumpliból készítve lesz a legfinomabb. Ehhez a recepthez apró szemű újburgonyát vagy sárga burgonyát érdemes választani, amelyet mérettől függően félbe vagy negyedekbe vághatsz.

Így készül az olasz krumplisaláta

Tedd a burgonyát egy nagyobb lábasba, majd engedj rá annyi hideg, sós vizet, amennyi ellepi. Forrald fel, majd mérsékeld a hőt, és főzd körülbelül 15–20 percig, amíg villával könnyen átszúrható lesz. Ezután alaposan csepegtesd le.

Amíg fő a burgonya, keverd össze az extra szűz olívaolajat, a vörösborecetet, az apróra vágott fokhagymát, az oregánót, a sót és a borsot.

A még meleg burgonyára öntsd rá az öntet felét, majd óvatosan forgasd össze. Ahogy hűl, a burgonya magába szívja az ecetes-olívaolajos öntet ízeit.

Ezután jöhet a koktélparadicsom, a lilahagyma, az olajbogyó, a bazsalikom és a petrezselyem, végül pedig az öntet másik fele. Óvatosan keverd össze, kóstold meg, és ha szükséges, adj hozzá még sót vagy borsot. Az olasz krumplisaláta szobahőmérsékleten és behűtve egyaránt tálalható, ahogy a svéd krumplisaláta is, ami szintén remek alternatívája a klasszikusnak.

Krumplisaláta mellé mi illik? Nem csak a rántott hús jó választás

Ha azon gondolkodsz, a krumplisaláta mellé mi illik, ennél a mediterrán verziónál meglehetősen nagy a választék. Könnyed, ecetes-olívaolajos ízvilága miatt grillezett húsokkal és friss tengeri ételekkel is jól párosítható.

Grillezett csirke, kolbász, steak vagy sertéskaraj mellé egyaránt kínálhatod, de nem kell feltétlenül mediterrán fogásban gondolkodnod. A klasszikus rántott hús vagy a sült csirke mellett is remekül működik. Így a megszokott vasárnapi ebédet is könnyedén feldobhatod vele anélkül, hogy teljesen lemondanál a jól ismert ízekről, de ha maradnál a klasszikus krumplisaláta mellett, azt is feldobhatod egyetlen hozzávalóval.

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