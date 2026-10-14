250 forint körül vna az ára, mégis ezt választották a legfinomabb csokoládénak

16 csokoládészeletet értékelt az amerikai gasztroportál az ízük, állaguk, valamint a töltelékek és az egyes összetevők alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, és koránt sem biztos, hogy egyezik a te ízléseddel és véleményeddel. Te egyetértesz a teszt eredményével?

Nem a legnépszerűbb csokoládék kerültek a lista elejére.

Forrás: 123rf

Meglepő csokoládérangsor született Nem a legnépszerűbb csokoládék kerültek a lista elejére.

Egy karamellás csoki került az élre.

A rangsorban nálunk kevésbé ismert édességek is akadnak.

A gasztroportál 16 csokoládészeletet értékelt az ízük, a csokoládé állaga, valamint a töltelékek és az egyes összetevők összhangja alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, az eredmény pedig egyéni kóstolói véleményt tükröz, nem hivatalos verseny győzteseit mutatja be.

Így szerepeltek a Magyarországon is ismert csokik

A lista végére a Hershey’s sima tejcsokoládéja került, a szerző szerint ugyanis az íze nem tudta felvenni a versenyt a mezőny többi tagjával. A második leggyengébb helyre a mogyorós Mr. Goodbar jutott, amelynél szintén a csokoládé ízét érte kritika.

A Milky Way a 14., a mogyoróvajas Reese’s Cups a 11., a Snickers pedig a 10. helyet szerezte meg. Utóbbi azért lehet meglepő, mert a karamell, a nugát és a földimogyoró kombinációja sokak számára igazi klasszikus. A kóstoló szerint azonban a töltelékek állaga és íze nem állt össze tökéletesen.

A Kit Kat a nyolcadik helyen végzett. A ropogós ostyát és a csokoládét kiegyensúlyozott párosnak találták, de a jól ismert édesség nem igazán tudott kitűnni a mezőnyből. A Twix viszont már az első ötbe is bekerült: az ötödik helyet szerezte meg a keksz, a karamell és a csokoládé kombinációjával.

A Kinder Bueno dobogós lett, de nem nyert

A harmadik helyen a Nestlé Crunch végzett. Ez a csokoládé a ropogós rizsszemeknek köszönhetően egyszerre kínál lágy és roppanós textúrát, a szerző szerint pedig az édesség és a csokoládé íze is jól eltalált arányban találkozik benne.

A második helyet a Kinder Bueno szerezte meg. A könnyű ostya, a mogyorókrém és a csokoládé együttese a kóstoló szerint különösen jól működik. A szerző azt is kiemelte, hogy ez a szelet nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lehet.