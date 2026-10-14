Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 14., szerda Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
lista

250 forint körül vna az ára, mégis ezt választották a legfinomabb csokoládénak

lista csokoládé rangsor
Life.hu
2026.10.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Van, aki a ropogós ostyára, más a mogyoróra vagy a lágy karamellre esküszik, amikor édességet választ. Egy amerikai gasztroportál népszerű csokoládékat kóstolt meg és értékelt. A népszerű csokik rangsora tartogat néhány meglepetést: nem minden klasszikus kedvenc szerepelt olyan jól, mint gondolnád.

16 csokoládészeletet értékelt az amerikai gasztroportál az ízük, állaguk, valamint a töltelékek és az egyes összetevők alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, és koránt sem biztos, hogy egyezik a te ízléseddel és véleményeddel. Te egyetértesz a teszt eredményével? 

csokoládék
Nem a legnépszerűbb csokoládék kerültek a lista elejére.
Forrás: 123rf

Meglepő csokoládérangsor született

  • Nem a legnépszerűbb csokoládék kerültek a lista elejére.
  • Egy karamellás csoki került az élre.
  • A rangsorban nálunk kevésbé ismert édességek is akadnak.

A gasztroportál 16 csokoládészeletet értékelt az ízük, a csokoládé állaga, valamint a töltelékek és az egyes összetevők összhangja alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, az eredmény pedig egyéni kóstolói véleményt tükröz, nem hivatalos verseny győzteseit mutatja be.

Így szerepeltek a Magyarországon is ismert csokik

A lista végére a Hershey’s sima tejcsokoládéja került, a szerző szerint ugyanis az íze nem tudta felvenni a versenyt a mezőny többi tagjával. A második leggyengébb helyre a mogyorós Mr. Goodbar jutott, amelynél szintén a csokoládé ízét érte kritika.

A Milky Way a 14., a mogyoróvajas Reese’s Cups a 11., a Snickers pedig a 10. helyet szerezte meg. Utóbbi azért lehet meglepő, mert a karamell, a nugát és a földimogyoró kombinációja sokak számára igazi klasszikus. A kóstoló szerint azonban a töltelékek állaga és íze nem állt össze tökéletesen.

A Kit Kat a nyolcadik helyen végzett. A ropogós ostyát és a csokoládét kiegyensúlyozott párosnak találták, de a jól ismert édesség nem igazán tudott kitűnni a mezőnyből. A Twix viszont már az első ötbe is bekerült: az ötödik helyet szerezte meg a keksz, a karamell és a csokoládé kombinációjával.

A Kinder Bueno dobogós lett, de nem nyert

A harmadik helyen a Nestlé Crunch végzett. Ez a csokoládé a ropogós rizsszemeknek köszönhetően egyszerre kínál lágy és roppanós textúrát, a szerző szerint pedig az édesség és a csokoládé íze is jól eltalált arányban találkozik benne.

A második helyet a Kinder Bueno szerezte meg. A könnyű ostya, a mogyorókrém és a csokoládé együttese a kóstoló szerint különösen jól működik. A szerző azt is kiemelte, hogy ez a szelet nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lehet.

Az első helyre azonban egy karamellás édesség került, amely nem feltétlenül az első név, ami eszünkbe jut, ha csokoládéról van szó.

Ez a karamellás csoki lett a győztes

A Mashed rangsorában a Cadbury Caramello végzett az első helyen. A szelet belsejében lágy karamell található, amelyet tejcsokoládé vesz körül. A szerző különösen a krémes tölteléket, a csokoládé selymes állagát és a két összetevő összhangját dicsérte. A 11 grammos változat itthon már 250 forintért is kapható, a 45 grammos nagyobb kiszerelés 1000-1200 forint körül mozog. 

A dobogó és a lista többi helyezettje is jól mutatja, mennyire eltérhet az ízlésünk: ami az egyiknek  túl édes vagy éppen egyszerű, másnak a tökéletes csokoládéélményt jelenti. A rangsor tehát inkább érdekes kiindulópont, mint megkérdőjelezhetetlen ítélet. Ha legközelebb a boltban a megszokott kedvenced után nyúlsz, talán eszedbe jut a lista – de hogy melyik csoki érdemli meg nálad az első helyet, azt végül úgyis te döntöd el.

Olvasd el az alábbi cikkeinket is: 

Édesanyja hamvait eszi a Trónok harca sztárjának lánya: sokkoló, miért teszi

Egészen bizarr szokásáról vallott Rachael Stirling, aki minden színházi premierje előtt elfogyaszt egy keveset elhunyt édesanyja hamvaiból.

Tobey Maguire adta össze az exfeleségét egy milliárdossal – Elképesztő sztárparádé volt az esküvőn

Nem mindennapi szerepet vállalt volt felesége esküvőjén a Pókember sztárja.

Sarolta hercegnő először utazott metrón: az édesanyja kísérte el a nagy kalandra - Videó

Nem mindennapi útitársak lepték meg a londoni metrózókat szombaton: Katalin hercegné és 11 éves lánya, Sarolta hercegnő az Elizabeth Line egyik szerelvényén utazott. Anyát és lányát testőrök kísérték, de ők igyekeztek észrevétlen maradni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu