250 forint körül vna az ára, mégis ezt választották a legfinomabb csokoládénak

16 csokoládészeletet értékelt az amerikai gasztroportál az ízük, állaguk, valamint a töltelékek és az egyes összetevők alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, és koránt sem biztos, hogy egyezik a te ízléseddel és véleményeddel. Te egyetértesz a teszt eredményével?
Meglepő csokoládérangsor született
- Nem a legnépszerűbb csokoládék kerültek a lista elejére.
- Egy karamellás csoki került az élre.
- A rangsorban nálunk kevésbé ismert édességek is akadnak.
A gasztroportál 16 csokoládészeletet értékelt az ízük, a csokoládé állaga, valamint a töltelékek és az egyes összetevők összhangja alapján. A lista a legkevésbé kedvelttől halad a legjobbig, az eredmény pedig egyéni kóstolói véleményt tükröz, nem hivatalos verseny győzteseit mutatja be.
Így szerepeltek a Magyarországon is ismert csokik
A lista végére a Hershey’s sima tejcsokoládéja került, a szerző szerint ugyanis az íze nem tudta felvenni a versenyt a mezőny többi tagjával. A második leggyengébb helyre a mogyorós Mr. Goodbar jutott, amelynél szintén a csokoládé ízét érte kritika.
A Milky Way a 14., a mogyoróvajas Reese’s Cups a 11., a Snickers pedig a 10. helyet szerezte meg. Utóbbi azért lehet meglepő, mert a karamell, a nugát és a földimogyoró kombinációja sokak számára igazi klasszikus. A kóstoló szerint azonban a töltelékek állaga és íze nem állt össze tökéletesen.
A Kit Kat a nyolcadik helyen végzett. A ropogós ostyát és a csokoládét kiegyensúlyozott párosnak találták, de a jól ismert édesség nem igazán tudott kitűnni a mezőnyből. A Twix viszont már az első ötbe is bekerült: az ötödik helyet szerezte meg a keksz, a karamell és a csokoládé kombinációjával.
A Kinder Bueno dobogós lett, de nem nyert
A harmadik helyen a Nestlé Crunch végzett. Ez a csokoládé a ropogós rizsszemeknek köszönhetően egyszerre kínál lágy és roppanós textúrát, a szerző szerint pedig az édesség és a csokoládé íze is jól eltalált arányban találkozik benne.
A második helyet a Kinder Bueno szerezte meg. A könnyű ostya, a mogyorókrém és a csokoládé együttese a kóstoló szerint különösen jól működik. A szerző azt is kiemelte, hogy ez a szelet nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lehet.
Az első helyre azonban egy karamellás édesség került, amely nem feltétlenül az első név, ami eszünkbe jut, ha csokoládéról van szó.
Ez a karamellás csoki lett a győztes
A Mashed rangsorában a Cadbury Caramello végzett az első helyen. A szelet belsejében lágy karamell található, amelyet tejcsokoládé vesz körül. A szerző különösen a krémes tölteléket, a csokoládé selymes állagát és a két összetevő összhangját dicsérte. A 11 grammos változat itthon már 250 forintért is kapható, a 45 grammos nagyobb kiszerelés 1000-1200 forint körül mozog.
A dobogó és a lista többi helyezettje is jól mutatja, mennyire eltérhet az ízlésünk: ami az egyiknek túl édes vagy éppen egyszerű, másnak a tökéletes csokoládéélményt jelenti. A rangsor tehát inkább érdekes kiindulópont, mint megkérdőjelezhetetlen ítélet. Ha legközelebb a boltban a megszokott kedvenced után nyúlsz, talán eszedbe jut a lista – de hogy melyik csoki érdemli meg nálad az első helyet, azt végül úgyis te döntöd el.
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