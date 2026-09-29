Házi Nutella, ami a bélrendszernek is kedvez: egyszerű recept néhány hozzávalóból

Az édességekről sokaknak nehéz lemondani, a nagy mennyiségben hozzáadott cukor azonban megterheli a szervezetet. Ebben a házi Nutellában ezzel szemben valódi mogyoró, nyers kakaó, datolya és kefir kapott helyet. A mogyoró értékes zsiradékokat, a nyers kakaó antioxidánsokat tartalmaz, a datolya természetesen édesít, a kefir pedig probiotikus baktériumokat visz a keverékbe.

Bélbarát házi Nutella: ha ezt készíted, teszel az egészségedért

Forrás: Life.hu/ AI

A bélbarát házi Nutella receptje:

Hozzávalók:

200 g törökmogyoró

50 g nyers kakaópor

60 g datolya

30 ml kefir

ízlés és a kívánt állag szerint 50–100 ml víz

opcionálisan méz

Elkészítés:

1. A törökmogyorót sütőpapírral bélelt tepsire kell teríteni, majd 200 fokon 15–20 percig pirítani, amíg a héja el nem kezd leválni. Ezután hagyjuk kihűlni, öntsük fel vízzel, és áztassuk egy éjszakán át.

2. Másnap öntsük le róla a vizet, majd adjuk hozzá a datolyát, a kakaót és a kefirt. Ha túl sűrű lenne, további 50–100 milliliter vízzel lehet lazítani. Az egészet turmixoljuk addig, amíg teljesen sima, krémes állagot nem kapunk.

3. A kész krémet töltsük üvegbe, majd fedő helyett először egy tiszta konyharuhával takarjuk le, hogy semmi ne kerülhessen bele. Szobahőmérsékleten 24 órán keresztül hagyjuk fermentálódni.

4. Ezután az üveget már lezárhatjuk. A csokoládékrémet hűtőben kell tárolni.

A kefir miatt enyhén savanykás lehet a házi nutella

A kefir enyhe savasságot ad a kész krémnek. Ha ezt az ízt túl erősnek találod, kevés mézzel édesebbé teheted. A fermentáció során a baktériumok a datolyában található cukor egy részét lebontják, és közben olyan anyagok keletkeznek, amelyeket a szervezet hasznosítani tud. A baktériumok szaporodása a bélflórára is kedvező hatással lehet. A bélrendszer egészsége az immunrendszer működésével szoros kapcsolatban áll, ezért a fermentált ételek rendszeres fogyasztása is része lehet a változatos étrendnek.

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