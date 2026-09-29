Házi Nutella, ami a bélrendszernek is kedvez: egyszerű recept néhány hozzávalóból

Az édességekről sokaknak nehéz lemondani, a nagy mennyiségben hozzáadott cukor azonban megterheli a szervezetet. Ebben a házi Nutellában ezzel szemben valódi mogyoró, nyers kakaó, datolya és kefir kapott helyet. A mogyoró értékes zsiradékokat, a nyers kakaó antioxidánsokat tartalmaz, a datolya természetesen édesít, a kefir pedig probiotikus baktériumokat visz a keverékbe.
A bélbarát házi Nutella receptje:
Hozzávalók:
- 200 g törökmogyoró
- 50 g nyers kakaópor
- 60 g datolya
- 30 ml kefir
- ízlés és a kívánt állag szerint 50–100 ml víz
- opcionálisan méz
Elkészítés:
1. A törökmogyorót sütőpapírral bélelt tepsire kell teríteni, majd 200 fokon 15–20 percig pirítani, amíg a héja el nem kezd leválni. Ezután hagyjuk kihűlni, öntsük fel vízzel, és áztassuk egy éjszakán át.
2. Másnap öntsük le róla a vizet, majd adjuk hozzá a datolyát, a kakaót és a kefirt. Ha túl sűrű lenne, további 50–100 milliliter vízzel lehet lazítani. Az egészet turmixoljuk addig, amíg teljesen sima, krémes állagot nem kapunk.
3. A kész krémet töltsük üvegbe, majd fedő helyett először egy tiszta konyharuhával takarjuk le, hogy semmi ne kerülhessen bele. Szobahőmérsékleten 24 órán keresztül hagyjuk fermentálódni.
4. Ezután az üveget már lezárhatjuk. A csokoládékrémet hűtőben kell tárolni.
A kefir miatt enyhén savanykás lehet a házi nutella
A kefir enyhe savasságot ad a kész krémnek. Ha ezt az ízt túl erősnek találod, kevés mézzel édesebbé teheted. A fermentáció során a baktériumok a datolyában található cukor egy részét lebontják, és közben olyan anyagok keletkeznek, amelyeket a szervezet hasznosítani tud. A baktériumok szaporodása a bélflórára is kedvező hatással lehet. A bélrendszer egészsége az immunrendszer működésével szoros kapcsolatban áll, ezért a fermentált ételek rendszeres fogyasztása is része lehet a változatos étrendnek.
Még több recept a Life.hu-n: