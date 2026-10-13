Édesanyja hamvait eszi a Trónok harca sztárjának lánya: sokkoló, miért teszi

A Trónok harca sztárja, Diana Rigg 2020-ban hunyt el, lánya, Rachael Stirling azonban egészen szokatlan módon őrzi az emlékét. A színésznő nemrég megjelent, All About My Mother című könyvében bevallotta, hogy fellépései előtt rendszeresen a nyelvére helyez néhány szemcsét édesanyja hamvaiból. A meghökkentő vallomás pillanatok alatt bejárta az internetet, és rengetegen undorral fogadták. Stirling azonban egyáltalán nem bánta meg, hogy nyilvánosságra hozta titkát, sőt, esze ágában sincs felhagyni a rituáléval.
- Diana Rigg 2020. szeptember 10-én hunyt el Londonban.
- A színésznőt a legtöbben a Trónok harca (Game of Thrones) című sorozatból ismerik, ahol Olenna Tyrell karakterét alakította.
- Diana Rigg lánya, Rachel Stirling különös szokással tiszteleg édesanyja emléke előtt.
- A színésznő bevallotta, hogy színházi premierjei előtt néhány szemet a nyelvére helyez édesanyja hamvaiból.
Diana Rigg hamvait eszi a lánya minden színházi premier előtt
Rachael Stirling számára édesanyja nem csupán szeretett családtag volt, hanem olyan ember is, akiből a mai napig erőt merít. Diana Rigg 2020. szeptember 10-én halt meg, lánya visszaemlékezése szerint pedig 2022-ben, a Scandaltown című darab premierje előtt döntött először úgy, hogy a nyelvére tesz néhány szemcsét Diana Rigg hamvaiból. A különös ötlet egyáltalán nem rémisztette meg, sőt, azonnal megnyugvást érzett.
„Nem éreztem helytelennek, éppen ellenkezőleg, teljesen helyénvalónak tűnt” – idézte fel a pillanatot Diana Rigg lánya, hozzátéve, hogy az addig gyötrő lámpaláza szinte azonnal megszűnt. Bár tisztában van vele, mennyire meghökkentően hangzik mindez, számára egyértelmű volt, miért van szüksége erre a gesztusra.
„Tudom, hogy ez teljes őrültségnek hangzik, de számomra tökéletesen értelmes volt” – magyarázta. A szokatlan szertartás azóta hagyománnyá vált: Stirling minden új színházi produkciójának premierje előtt megismétli.
„Anyám az én szupererőm” –Így emlékezik a Trónok harca sztárjára
A színésznő korábban megjelent memoárjában részletesen is beszámolt arról, milyen érzelmi jelentősége van számára a hamvak elfogyasztásának.
„Színpadra lépés előtt eszem a hamvaiból. Az embereket sokkolja, amikor ezt elmondom nekik” – írta.
Stirling szerint azonban ebben semmi természetellenes nincs, hiszen így úgy érzi, mintha édesanyja továbbra is mellette állna, és vigyázna rá.
„Számomra ez teljesen természetes. Úgy érzem, körülölel, védelmez és beburkol. Anyám az én szupererőm.”
A színésznő tehát nem pusztán emlékként tekint Diana Rigg hamvaira. Számára ez a rituálé egyfajta lelki kapaszkodó, amely segít leküzdeni a színpadi szerepléssel járó feszültséget.
Kannibálnak nevezték Diana Rigg lányát: így reagált a felháborodásra
A történet nyilvánosságra kerülése után valóságos kommentáradat zúdult Rachael Stirlingre. Sokan képtelenek voltak megérteni, miért fogyasztja el valaki a saját édesanyja hamvait, a különös szokás pedig hamar az internet egyik legtöbbet vitatott témájává vált. A színésznő a The Guardian hasábjain reagált a botrányra, és elmondta, hogy a sajtóban úgy állították be, mintha egy „anyagyilkos kannibál” lenne. A reakciók többsége ráadásul korántsem volt támogató. „A reakciók a citromba harapott arckifejezéstől az egyértelmű undorig terjednek” – fogalmazott.
Akadt azonban olyan is, aki megértette a döntését. A negatív visszhang ellenére pedig Racheal Stirling hajthatatlan. „Mindezek ellenére senki sem fog rávenni, hogy felhagyjak ezzel a szokással. A végsőkig kitartok a hamvak evése mellett” – jelentette ki.
Veszélyes lehet az emberi hamvak elfogyasztása?
Bár Rachael Stirling számára a rituálé az édesanyjához fűződő szeretet kifejezése, a hamvak elfogyasztása egészségügyi szempontból aggályos lehet.
Az elhunytak földi maradványainak elfogyasztását bizonyos esetekben az endokannibalizmus fogalmával írják le. Egyes kultúrákban ez a gyász vagy a halott iránti tisztelet kifejezésének egyik formája.
A modern orvostudomány azonban nem tekinti biztonságos gyakorlatnak a hamvak elfogyasztását. A hamvasztás után visszamaradó anyagok nehézfémeket, ásványi sókat és egyéb maradványokat tartalmazhatnak, amelyek lenyelése egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen nagyobb mennyiségben. Rachael Stirlinget azonban sem az egészségügyi aggályok, sem a közvélemény felháborodása nem tántorította el.
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