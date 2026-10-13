Édesanyja hamvait eszi a Trónok harca sztárjának lánya: sokkoló, miért teszi

A Trónok harca sztárja, Diana Rigg 2020-ban hunyt el, lánya, Rachael Stirling azonban egészen szokatlan módon őrzi az emlékét. A színésznő nemrég megjelent, All About My Mother című könyvében bevallotta, hogy fellépései előtt rendszeresen a nyelvére helyez néhány szemcsét édesanyja hamvaiból. A meghökkentő vallomás pillanatok alatt bejárta az internetet, és rengetegen undorral fogadták. Stirling azonban egyáltalán nem bánta meg, hogy nyilvánosságra hozta titkát, sőt, esze ágában sincs felhagyni a rituáléval.

Diana Rigg és lánya, Rachael Stirling 2014-ben. A Trónok harca sztárja 2020. szeptember 10-én halt meg.

Forrás: NORTHFOTO/Jonathan Brady

Diana Rigg 2020. szeptember 10-én hunyt el Londonban.

A színésznőt a legtöbben a Trónok harca (Game of Thrones) című sorozatból ismerik, ahol Olenna Tyrell karakterét alakította.

Diana Rigg lánya, Rachel Stirling különös szokással tiszteleg édesanyja emléke előtt.

A színésznő bevallotta, hogy színházi premierjei előtt néhány szemet a nyelvére helyez édesanyja hamvaiból.

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Rachael Stirling számára édesanyja nem csupán szeretett családtag volt, hanem olyan ember is, akiből a mai napig erőt merít. Diana Rigg 2020. szeptember 10-én halt meg, lánya visszaemlékezése szerint pedig 2022-ben, a Scandaltown című darab premierje előtt döntött először úgy, hogy a nyelvére tesz néhány szemcsét Diana Rigg hamvaiból. A különös ötlet egyáltalán nem rémisztette meg, sőt, azonnal megnyugvást érzett.

„Nem éreztem helytelennek, éppen ellenkezőleg, teljesen helyénvalónak tűnt” – idézte fel a pillanatot Diana Rigg lánya, hozzátéve, hogy az addig gyötrő lámpaláza szinte azonnal megszűnt. Bár tisztában van vele, mennyire meghökkentően hangzik mindez, számára egyértelmű volt, miért van szüksége erre a gesztusra.

„Tudom, hogy ez teljes őrültségnek hangzik, de számomra tökéletesen értelmes volt” – magyarázta. A szokatlan szertartás azóta hagyománnyá vált: Stirling minden új színházi produkciójának premierje előtt megismétli.

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A színésznő korábban megjelent memoárjában részletesen is beszámolt arról, milyen érzelmi jelentősége van számára a hamvak elfogyasztásának.