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Tobey Maguire adta össze az exfeleségét egy milliárdossal – Elképesztő sztárparádé volt az esküvőn

szertartás esküvő Tobey Maguire
Nagy Anna
2026.10.13.
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Nem mindennapi szerepet vállalt volt felesége esküvőjén a Pókember sztárja. Tobey Maguire személyesen adta össze Jennifer Meyert és milliárdos párját egy hawaii luxusüdülőhelyen. A romantikus ceremónián Hollywood legnagyobb sztárjai is megjelentek.

Hollywoodban ritkán látni olyan jó kapcsolatot egykori házastársak között, mint amilyet Tobey Maguire és Jennifer Meyer ápol. A színész nemcsak részt vett exe esküvőjén, hanem ő maga vezette a szertartást, amelyen a sztárvilág krémje ünnepelte az ifjú párt. Erre pedig mindössze néhány héttel azután került sor, hogy Toby Maguire és volt felesége válását kimondták.

US actor Tobey Maguire arrives for the screening of the film "Killers of the Flower Moon" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 20, 2023. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Tobey Maguire 2023-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Forrás: Valery HACHE / AFP

Tobey Maguire vezette volt felesége esküvőjét

A 49 éves Jennifer Meyer és 34 éves milliárdos párja, Geoff Ogunlesi három év együttlét után mondta ki a boldogító igent a hawaii Four Seasons Resort Lanai luxusüdülőhelyen. Az óceánparti ceremónián a menyasszony elegáns, fehér ruhában és hosszú fátyolban jelent meg, míg milliárdos szerelme fekete szmokingot viselt.

Az esküvő legnagyobb meglepetését azonban Tobey Maguire szolgáltatta. A Pókember egykori sztárja előre megírt beszéddel vezette a szertartást, miközben volt felesége és annak új párja meghatottan ünnepelte szerelmét.

A különleges eseményen a pár három gyermeke is jelen volt: Meyer és Maguire két közös gyermeke, Ruby és Otis, valamint a menyasszony és Ogunlesi néhány hónapja született kislánya.

November 10, 2024, Los Angeles, Ca, USA: Ogunlesi and Jennifer Meyer attends the 2024 Baby2Baby Gala at Pacific Design Center on November 09, 2024 in West Hollywood, California. (Credit Image: © Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Tobey Maguire exe, Jennifer Meyer és jelenlegi párja, Geoff Ogunlesi.
Forrás: Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire

Leonardo DiCaprio, Courteney Cox és Jeff Bezos is a vendégek között volt

A fényűző esküvő vendéglistája egy hollywoodi díjátadóéval is vetekedhetett. Megjelent Leonardo DiCaprio, aki régi barátságot ápol Maguire-rel, és magával vitte barátnőjét, Vittoria Cerettit is.

Az ünneplők között volt a Jóbarátok sztárja, Courteney Cox, aki szeretettel ölelte át a menyasszonyt, valamint Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez is. A hírességek sorát Rachel Zoe divattervező és stylist egészítette ki.

Tobey Maguire exe ma is rajongva beszél volt férjéről

Maguire és Meyer 2007-ben házasodott össze Hawaiin, ám kilenc évvel később, 2016-ban szakítottak. Meyer 2020-ban nyújtotta be a válókeresetet, a házasságukat pedig csak idén ősszel bontották fel hivatalosan.

LOS ANGELES, CA - JUNE 18: Actor Tobey Maguire (L) and Jewerly designer Jennifer Meyer attend Jennifer Meyer for the Zoe Report Dinner at Chateau Marmont on June 18, 2014 in Los Angeles, California. Rachel Murray/Getty Images for Rachel Zoe Inc./AFP (Photo by Rachel Murray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tobey Maguire és Jennifer Meyer ékszertervező még 2014-ben.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ékszertervező 2023-ban került közel Geoff Ogunlesihez, akivel 2024-ben eljegyezték egymást. A férfi egy zenei menedzsmentcég alapítója és vezérigazgatója.

A volt házastársak között a válás ellenére szoros barátság maradt. Meyer korábban a People magazinnak elárulta, hogy gyermekeik mindig elsőbbséget élveztek, ezért az ünnepeket és születésnapokat is közösen töltik.

„Csodálatos apa. Csodálatos volt férj. Geoff pedig szereti őt, és ő is szereti Geoffot. Így minden egyszerűen működik”mesélte.

Úgy tűnik, Tobey Maguire esküvői szerepvállalása mindennél jobban bizonyítja, hogy egy válás után is megmaradhat a szeretet és a családi összetartás.

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