Tobey Maguire adta össze az exfeleségét egy milliárdossal – Elképesztő sztárparádé volt az esküvőn

Hollywoodban ritkán látni olyan jó kapcsolatot egykori házastársak között, mint amilyet Tobey Maguire és Jennifer Meyer ápol. A színész nemcsak részt vett exe esküvőjén, hanem ő maga vezette a szertartást, amelyen a sztárvilág krémje ünnepelte az ifjú párt. Erre pedig mindössze néhány héttel azután került sor, hogy Toby Maguire és volt felesége válását kimondták.

Tobey Maguire 2023-ban a cannes-i filmfesztiválon.

Forrás: Valery HACHE / AFP

Tobey Maguire vezette volt felesége esküvőjét

A 49 éves Jennifer Meyer és 34 éves milliárdos párja, Geoff Ogunlesi három év együttlét után mondta ki a boldogító igent a hawaii Four Seasons Resort Lanai luxusüdülőhelyen. Az óceánparti ceremónián a menyasszony elegáns, fehér ruhában és hosszú fátyolban jelent meg, míg milliárdos szerelme fekete szmokingot viselt.

Az esküvő legnagyobb meglepetését azonban Tobey Maguire szolgáltatta. A Pókember egykori sztárja előre megírt beszéddel vezette a szertartást, miközben volt felesége és annak új párja meghatottan ünnepelte szerelmét.

A különleges eseményen a pár három gyermeke is jelen volt: Meyer és Maguire két közös gyermeke, Ruby és Otis, valamint a menyasszony és Ogunlesi néhány hónapja született kislánya.

Tobey Maguire exe, Jennifer Meyer és jelenlegi párja, Geoff Ogunlesi.

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Leonardo DiCaprio, Courteney Cox és Jeff Bezos is a vendégek között volt

A fényűző esküvő vendéglistája egy hollywoodi díjátadóéval is vetekedhetett. Megjelent Leonardo DiCaprio, aki régi barátságot ápol Maguire-rel, és magával vitte barátnőjét, Vittoria Cerettit is.

Az ünneplők között volt a Jóbarátok sztárja, Courteney Cox, aki szeretettel ölelte át a menyasszonyt, valamint Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez is. A hírességek sorát Rachel Zoe divattervező és stylist egészítette ki.

Tobey Maguire exe ma is rajongva beszél volt férjéről

Maguire és Meyer 2007-ben házasodott össze Hawaiin, ám kilenc évvel később, 2016-ban szakítottak. Meyer 2020-ban nyújtotta be a válókeresetet, a házasságukat pedig csak idén ősszel bontották fel hivatalosan.

Tobey Maguire és Jennifer Meyer ékszertervező még 2014-ben.

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Az ékszertervező 2023-ban került közel Geoff Ogunlesihez, akivel 2024-ben eljegyezték egymást. A férfi egy zenei menedzsmentcég alapítója és vezérigazgatója.

A volt házastársak között a válás ellenére szoros barátság maradt. Meyer korábban a People magazinnak elárulta, hogy gyermekeik mindig elsőbbséget élveztek, ezért az ünnepeket és születésnapokat is közösen töltik.