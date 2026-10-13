Sarolta hercegnő először utazott metrón: az édesanyja kísérte el a nagy kalandra - Videó

A 44 éves walesi hercegnét és lányát október 10-én látták az Elizabeth Line-on. Úgy tudni, Sarolta hercegnő most utazott először a londoni tömegközlekedés ezen a vonalán, és nagyon élvezte a metrózást.

Katalin hercegnét és Sarolta hercegnőt már több hivatalos programon láthattuk együtt, de metrón még nem utaztak

Forrás: AFP

A Hello! magazinnak nyilatkozó szemtanú szerint nyugodtak és jókedvűek voltak, a velük szemben ülő utasokkal is kedvesen elbeszélgettek. A királyi család biztonsági emberei is velük utaztak, de nagyon diszkrétek voltak, nem keltettek feltűnést. Katalin hercegné és Sarolta hercegnő a Tottenham Court Road állomáson szálltak le.

Katalin hercegné és Sarolta hercegnő a metrón: nem tudni, hova utaztak

Katalin hercegné és Sarolta hercegnő rendszeresen jelennek meg együtt hivatalos eseményeken és családi programokon, de tömegközlekedési eszközön még sosem látták őket. Többen úgy gondolják, vásárolni indultak, a Tottenham Court Road közelében található ugyanis az Oxford Street bevásárlónegyed. Azonban több ismert londoni látványosság is elérhető innen, köztük a British Museum, a Royal Opera House és a West End színházai is könnyen elérhetők. Az is lehet, hogy ezek valamelyikébe igyekeztek.

Az Elizabeth Line Sarolta hercegnő néhai dédnagymamájáról, II. Erzsébet királynőről kapta a nevét. A vasútvonalat maga a királynő nyitotta meg hivatalosan 2022 májusában, mindössze négy hónappal a halála előtt. Katalin számára nem volt ismeretlen az Elizabeth Line. Vilmossal 2023 májusában már utaztak rajta, amikor III. Károly koronázása előtt egy hivatalos programra tartottak London központjába. Az Elizabeth Line London nyugati külvárosait köti össze a belvárossal és a város keletebbre fekvő részeivel.

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