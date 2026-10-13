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konyha

Felejtsd el a főzést és a párolást: így lesz tökéletes a fagyasztott zöldség – A séf erre esküszik

konyha forralás fagyasztott zöldség
Nagy Anna
2026.10.13.
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Könnyű és gyors, a végeredmény azonban néha ízetlen. A fagyasztott zöldésgek a legtöbb háztartásban ott lapulnak a hűtőben, és ha jól készítjük el, akkor nem fogja senki kelletlenül rágcsálni. A séf szerint így kell csinálni.

A fagyasztott zöldségek praktikus alapanyagok a háznál, ugyanis pillanatok alatt varázsolható belőlük köret, de akár főfogás is. Emellett sokáig eltarthatóak és gyorsan el is készülnek, egyszerű belátni, hogy miért is lapul mindenkinél otthon 1-2 csomag. Az azonban nagyon nem mindegy, hogy a fagyasztott zöldség párolással, forralással, vagy egyéb módon készül-e el, mert ezen múlik, hogy majd kelletlenül rágcsáljuk, vagy egyenesen habzsoljuk. Egy séf szerint mindg ezt az egy módszert kellene alkalmzanunk.

Így a legjobb a fagyasztott zöldség elkészítése.
Így a legjobb a fagyasztott zöldség elkészítése.
Forrás: 123rf.com

A fagyasztott zöldség elkészítése

A fagyasztott zöldségek jó alapanyagok, hiszen készülhet belőlük finom köret, krémleves, főzelék vagy akár saláta is, ezért a legtöbb háztartásban mindig van a háznál. Pillanatok alatt elkészül, az azonban nem mindegy, hogy milyen hőkezelésnek vetjük alá. A fagyasztott krumplinak is megvan a maga trükkje, az egyéb fagyasztott zöldségek párolása vagy vízbe főzése pedig a legkézenfekvőbb megoldás, de nem biztos, hogy ezzel járunk a legjobban. A végeredmény ugyanis sokszor vizes és nyálkás lesz, nem beszélve arról, hogy a tápanyagok is eltűnhetnek belőle. Dennis Littley séf ezért egy másik megoldást javasol, amivel elkerölhető a vizes állag, valamint egy olyan plusz hozzávalót, amivel feldobhatjuk a sokak számára unalmas zöldésgeket.

A legtöbben talán nem is gondolnak erre a lehetőségre, de a fagyasztott zöldség sütése, pirítása a legjobb módszer. Ez megőrzi a tápértéket, ráadásul nem kerül több időbe sem. „A pirítás átalakítja a fagyasztott zöldségeket: karamellizált széleket és gazdagabb ízt kölcsönöz nekik” – mondta a séf.

A fagyasztott zöldség pirítása

  1. A fagyasztott zöldségkeverék pirításához fel kell melegíteni 1-2 evőkanál olívaolajat egy nagy serpenyőben, közepes lángon.
  2. Amikor az olaj felhevült, beleöntjük a még fagyott zöldségeket.
  3. Időnként megkeverve várjuk, hogy mindegy zöldség megkapja a kissé barnult színt, ami plusz ízt kölcsönöz az ételnek.
  4. Amikor már majdnem készen van, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 

A plusz hozzávaló, ami még ízletesebbé teszi a fagyasztott zöldségeket

A fagyasztott zöldségkeverék pirítása már sokkal jobb ízélmény eredményez, mint a főzés, vagy a párolás, de egy plusz hozzáavlóval még fokozhatjuk. Ez pedig nem más, mint a citromlé. „A végén hozzáadott kevés citromlé feldobja az ízeket és kiegyensúlyozza a természetes édességet"javasolja a séf.

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