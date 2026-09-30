Egy hiba, amit mindenki elkövet a bolognai szósz készítésekor − Te is elrontod a ragut?

A bolognai spagetti a pizza és a lasagne mellett az egyik legnépszerűbb tésztaétel, mégis sokan elkövetik ugyanazt a hibát az elkészítésekor. Egy apró trükk azonban jelentősen javíthat a bolognai szósz ízén és állagán.

A bolognai szósz titka egy lépésben rejlik.

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A bolognai szósz titka egy apró lépésben rejlik

A klasszikus bolognai szósz alapja a darált marhahús, a paradicsom és a zöldségek. Bár egyszerű fogásnak tűnik, az ízek mélységét nagyrészt az határozza meg, hogyan tesszük bele a paradicsompürét és milyen sorrendben kerülnek az alapanyagok a serpenyőbe.

Spoiler: paradicsompüré a kulcs – de nem úgy, ahogy a legtöbben használják.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a legtöbben a paradicsompürét közvetlenül a készülő szószhoz adják. Anna Stockwell séf szerint ez ront az étel végeredményén. „A tubusban vagy konzervben lévő paradicsompüré gyakran ásványos és keserű ízű, ami egyetlen ételnek sem tesz jót” – idézi a Bunte. Stockwell azt javasolja, hogy a paradicsompürét először önmagában karamellizáljuk a serpenyőben. Akkor megfelelő, amikor világospiros színe sötétvörösre változik.

Az ideális sorrend a következő: először a húst pirítsuk meg, ezt követhetik a finomra vágott zöldségek, majd a karamellizált paradicsompüré és ezt követően a bor, a tej és a zöldségalaplé.

A zöldségek legalább annyira fontosak, mint a hús

A hagyma szinte minden receptben szerepel, de a hagyományos bolognai karakteres ízét a sárgarépa és a zellerszár adja. Ezeket érdemes nagyon apróra vágni, hogy főzés közben teljesen megpuhuljanak a szószban. A fokhagyma, amit sokan kihagynak, szintén fontos összetevő, vélekedik a séf.

„A jó bolognai nem gyorsétel: az ízek összeéréséhez általában 1–2 óra lassú főzés szükséges” − szögezte le Anna Stockwell

Klasszikus bolognai recept hozzávalói

300 g darált marhahús

150 g pancetta (füstöletlen császárszalonna)

50 g sárgarépa

50 g zellerszár

300 g hámozott paradicsom

50 g hagyma

fél pohár száraz vörösbor

½ pohár tej, amitől igazán krémessé válik

½ pohár zöldségleves

Egy kis vaj vagy olívaolaj

só

bors

Bár a legtöbben spagettivel készítik, a bolognai szósz nem kizárólag ehhez a tésztafajtához illik. A sima spagettiről a ragu könnyebben lecsúszik, ezért bordázott vagy szélesebb tésztafélékkel még jobban érvényesülhet az íze. Arról, hogy miként lesz tökéletes a tészta, itt írtunk.