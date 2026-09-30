Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 30., szerda Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Egy hiba, amit mindenki elkövet a bolognai szósz készítésekor − Te is elrontod a ragut?

recept olasz tészta bolognai spagetti
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A közhiedelemmel ellentétben a titka nem a húsban rejlik. Van azonban egy lépés, amit a bolognai szósz készítésekor szinte mindenki kihagy, pedig nem kellene.

A bolognai spagetti a pizza és a lasagne mellett az egyik legnépszerűbb tésztaétel, mégis sokan elkövetik ugyanazt a hibát az elkészítésekor. Egy apró trükk azonban jelentősen javíthat a bolognai szósz ízén és állagán.

A bolognai szósz titka egy lépésben rejlik.
A bolognai szósz titka egy lépésben rejlik.
Forrás: 123.rf.com

A bolognai szósz titka egy apró lépésben rejlik

A klasszikus bolognai szósz alapja a darált marhahús, a paradicsom és a zöldségek. Bár egyszerű fogásnak tűnik, az ízek mélységét nagyrészt az határozza meg, hogyan tesszük bele a paradicsompürét és milyen sorrendben kerülnek az alapanyagok a serpenyőbe.

Spoiler: paradicsompüré a kulcs – de nem úgy, ahogy a legtöbben használják.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a legtöbben a paradicsompürét közvetlenül a készülő szószhoz adják. Anna Stockwell séf szerint ez ront az étel végeredményén. „A tubusban vagy konzervben lévő paradicsompüré gyakran ásványos és keserű ízű, ami egyetlen ételnek sem tesz jót” – idézi a Bunte. Stockwell azt javasolja, hogy a paradicsompürét először önmagában karamellizáljuk a serpenyőben. Akkor megfelelő, amikor világospiros színe sötétvörösre változik. 

Az ideális sorrend a következő: először a húst pirítsuk meg, ezt követhetik a finomra vágott zöldségek, majd a karamellizált paradicsompüré és ezt követően a bor, a tej és a zöldségalaplé. 

A zöldségek legalább annyira fontosak, mint a hús

A hagyma szinte minden receptben szerepel, de a hagyományos bolognai karakteres ízét a sárgarépa és a zellerszár adja. Ezeket érdemes nagyon apróra vágni, hogy főzés közben teljesen megpuhuljanak a szószban. A fokhagyma, amit sokan kihagynak, szintén fontos összetevő, vélekedik a séf. 

„A jó bolognai nem gyorsétel: az ízek összeéréséhez általában 1–2 óra lassú főzés szükséges” − szögezte le Anna Stockwell

Klasszikus bolognai recept hozzávalói

  •  300 g darált marhahús
  • 150 g pancetta (füstöletlen császárszalonna)
  • 50 g sárgarépa
  • 50 g zellerszár
  • 300 g hámozott paradicsom
  • 50 g hagyma
  • fél pohár száraz vörösbor
  • ½ pohár tej, amitől igazán krémessé válik
  • ½ pohár zöldségleves
  • Egy kis vaj vagy olívaolaj
  • bors

Bár a legtöbben spagettivel készítik, a bolognai szósz nem kizárólag ehhez a tésztafajtához illik. A sima spagettiről a ragu könnyebben lecsúszik, ezért bordázott vagy szélesebb tésztafélékkel még jobban érvényesülhet az íze. Arról, hogy miként lesz tökéletes a tészta, itt írtunk

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ez a világ legegyszerűbb sütije: így készül a nyolcperces torta

Ehhez az egyszerű tortához mindössze néhány alapvető hozzávaló kell. A tészta pillanatok alatt összeállítható, tejszínhabbal és friss gyümölccsel megtöltve pedig mutatós desszert lesz belőle.

Gumicukor házilag: 3 hozzávalóból észül a gyerekek kedvence - RECEPT

Ha szereted a gumicukrot, nem feltétlenül kell a bolti édességek közül válogatnod. Otthon is egyszerűen elkészítheted, ráadásul mindössze három hozzávalót kell beszerezned.

Recept az olasz nagymamától: 5 hozzávalóból 20 perc alatt készít isteni paradicsomszószt

Nem kell órákig főzni a paradicsomszószt ahhoz, hogy igazán ízes legyen. Egy olasz nagymama receptjéhez csak néhány hozzávaló kell, és kevesebb mint 20 perc alatt az asztalra kerülhet az étel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu