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Felejtsd el az avokádós pirítóst: ettől a zöldségtől krémesebb és olcsóbb is lesz a reggelid

recept borsó pirítós avokádó
Nagy Anna
2026.08.27.
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Az egyik legnépszerűbb gyors reggelit néhány perc alatt újragondolhatod, ráadásul pénztárcabarát módon. Az avokádós pirítós helyett egy hasonlóan krémes, laktató változat kerülhet a tányérra – és még az elkészítése sem bonyolult.

Az avokádó krémes állaga miatt tökéletes feltét a reggeli kenyérre, népszerűsége azonban környezeti problémákkal is jár: a növekvő kereslet hozzájárulhat az erdőirtáshoz, termesztése pedig jelentős vízigényű. Az avokádós pirítós alternatívája ezért azoknak is érdekes lehet, akik olcsóbb, egyszerűen elkészíthető reggelire vágynak.

Az avokádós pirítós népszerű, de van jobb alternatíva: erre a zöldségre cseréld.
Az avokádós pirítós népszerű, de van jobb alternatíva: erre a zöldségre cseréld.
Forrás: 123rf.com

Az avokádós pirítós helyett: ez a zöldség válthatja le

A megoldás a zöldborsó, amelyből nem csak főzelék készíthető villámgyorsan, de krémes feltét is. Ann, a Life and Lemons bloggere eredetileg akkor próbálta ki a receptet, amikor alig volt otthon valami, és gyors reggelire volt szüksége. „A recept nagyszerűsége abban rejlik, hogy rendkívül sokoldalú” – mondta. A borsókrémes pirítós tetejére kerülhet például spárga, burrata, rukkola, tojás vagy füstölt lazac is.

Borsókrémes pirítós receptje

5 adag – Előkészítés: 5 perc – Elkészítés: 10 perc

Hozzávalók:

  • 4 gerezd fokhagyma
  • 1 konzerv borsó
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 citrom
  • só és frissen őrölt bors
  • 5 szelet kenyér
  • kevés extra szűz olívaolaj

Elkészítés:

  1. Hámozd meg és aprítsd finomra a fokhagymát.
  2. Közepes lángon melegítsd fel az olívaolajat, add hozzá a fokhagymát és egy csipet sót, majd párold puhára.
  3. Csepegtesd le a borsót, tedd a serpenyőbe, és süsd néhány percig.
  4. Villával vagy krumplinyomóval törd össze a kívánt állagúra.
  5. Keverd hozzá a citrom levét és kevés extra szűz olívaolajat, majd sózd, borsozd.
  6. Pirítsd meg a kenyeret, és halmozd rá a borsókrémet.

Rostban és növényi fehérjében is gazdag

A zöldborsó rostot, növényi fehérjét, valamint A-, C- és K-vitamint, folátot és vasat is tartalmaz. Rosttartalma hozzájárulhat a hosszabb teltségérzethez, emellett a bél- és szívműködés szempontjából is előnyös lehet.

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