Felejtsd el az avokádós pirítóst: ettől a zöldségtől krémesebb és olcsóbb is lesz a reggelid

Az avokádó krémes állaga miatt tökéletes feltét a reggeli kenyérre, népszerűsége azonban környezeti problémákkal is jár: a növekvő kereslet hozzájárulhat az erdőirtáshoz, termesztése pedig jelentős vízigényű. Az avokádós pirítós alternatívája ezért azoknak is érdekes lehet, akik olcsóbb, egyszerűen elkészíthető reggelire vágynak.
Az avokádós pirítós helyett: ez a zöldség válthatja le
A megoldás a zöldborsó, amelyből nem csak főzelék készíthető villámgyorsan, de krémes feltét is. Ann, a Life and Lemons bloggere eredetileg akkor próbálta ki a receptet, amikor alig volt otthon valami, és gyors reggelire volt szüksége. „A recept nagyszerűsége abban rejlik, hogy rendkívül sokoldalú” – mondta. A borsókrémes pirítós tetejére kerülhet például spárga, burrata, rukkola, tojás vagy füstölt lazac is.
Borsókrémes pirítós receptje
5 adag – Előkészítés: 5 perc – Elkészítés: 10 perc
Hozzávalók:
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 konzerv borsó
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 citrom
- só és frissen őrölt bors
- 5 szelet kenyér
- kevés extra szűz olívaolaj
Elkészítés:
- Hámozd meg és aprítsd finomra a fokhagymát.
- Közepes lángon melegítsd fel az olívaolajat, add hozzá a fokhagymát és egy csipet sót, majd párold puhára.
- Csepegtesd le a borsót, tedd a serpenyőbe, és süsd néhány percig.
- Villával vagy krumplinyomóval törd össze a kívánt állagúra.
- Keverd hozzá a citrom levét és kevés extra szűz olívaolajat, majd sózd, borsozd.
- Pirítsd meg a kenyeret, és halmozd rá a borsókrémet.
Rostban és növényi fehérjében is gazdag
A zöldborsó rostot, növényi fehérjét, valamint A-, C- és K-vitamint, folátot és vasat is tartalmaz. Rosttartalma hozzájárulhat a hosszabb teltségérzethez, emellett a bél- és szívműködés szempontjából is előnyös lehet.
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