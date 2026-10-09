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A szakértő elárulta: ettől az egyszerű trükktől lesz ropogós és aranybarna a fagyasztott sült krumpli

konyha fagyasztott krumpli
Nagy Anna
2026.10.09.
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Hiába sütöd a csomagoláson feltüntetett ideig és módon, a sült krumpli néha mégis puha és szottyos marad. Pedig a fagyasztott krumpli tökéletes elkészítése nem nehéz, mindössze egy egyszerű trükköt kell bevetned, és úgy mindig ropogós és aranybarna lesz.

A sült krumpli szinte minden ételhez passzol, és bár frissen elkészíteni sem nagy ördöngősség, a rohanós napokon életmentő lehet egy zacskó a mélyhűtőből. A fagyasztott krumpli sütése bár egyszerű folyamatnak tűnik, nem mindig hozza a várt eredményt: a hasábok olykor sápadtak és puhák maradnak, máskor pedig túlságosan megpirulnak. Egy konyhai szakértő szerint a megoldás nem feltétlenül a sütési időben keresendő, hanem egy apró előkészületi lépésben, amelyről sokan megfeledkeznek, vagy eddig nem is tudták, hogy szükséges lehet.

A fagyasztott krumpli sütésének titka: ezzel az egyszerű trükkel mindig ropogós lesz.
A fagyasztott krumpli sütésének titka: ezzel az egyszerű trükkel mindig ropogós lesz.
Forrás: 123rf.com

Így lesz tökéletesen ropogós a fagyasztott krumpli

Michael Forbes konyhai szakértő szerint a tökéletes sült krumpli titka az előmelegítésben rejlik, amennyiben a fagyasztott krumpli sütőben készül. De nem csak a sütőt kell ám a megfelelő hőmérsékletre állítani, vele együtt a tepsit is érdemes felhevíteni a kívánt eredményért, vagyis az aranybarna és ropogós krumpliért.

A legtöbb bolti fagyasztott sült krumplit már elősütik olajban, így otthon tulajdonképpen csak készre kell melegíteni. Viszont ha a mirelit krumplik a hideg tepsire kerülnek, a felmelegedés közben keletkező gőz miatt a burgonya megpuhulhat. Így nem ropogós lesz, hanem szottyos. Ezért kell a sütővel együtt a tepsit is felmelegíteni körülbelül 10-15 percig.

„Ha a krumpli közvetlenül a fagyasztóból a forró tepsire kerül, azonnal intenzív hőhatás éri, így a külseje gyorsan ropogóssá válik, ahelyett, hogy lassan párolódna” – magyarázta Forbes. Arra is érdemes figyelni, hogy a krumplihasábok ne zsúfolódjanak össze a tepsiben, ez is akadályozhatja a ropogós kéreg kialakulását.

A fagyasztott krumpli sütése közben ezt a két hibát még kerüld el

Sokan locsolják meg egy kis olajjal a krumplit sütés előtt a ropogós végeredmény elérése érdekében, ez azonban hiba. „A fagyasztott sült krumplit általában már bevonták egy vékony réteg olajjal, ezért nincs szükség további olaj hozzáadására. A túl sok olajtól inkább zsíros lesz, mint kellemesen ropogós” – figyelmeztetett a szakértő.

A másik gyakori hiba, hogy túl korán sózzák meg a krumplit. A só nedvességet von ki, ami megnehezíti a kívánt ropogósság elérését. Éppen ezért a fűszerezést érdemes a sütés végére hagyni.

„Ha utólag fűszerezzük, az ízek is intenzívebbek lesznek, hiszen a só, a zöldfűszerek és az egyéb fűszerek jobban megtapadnak a forró krumpli felületén, így minden falat ízletesebb lesz”tette hozzá a szakértő.

Mi a helyzet, ha a fagyasztott krumpli air fryerben készül?

A fagyasztott krumpli sütése air fryerben szintén népszerű, ám a ropogós végeredményhez ebben az esetben is fontos, hogy a forró levegő megfelelően átjárhassa a krumplihasábokat. Ezért nem érdemes túlzsúfolni a készülék kosarát.

A fagyasztott krumpli air fryerben történő elkészítésekor sincs feltétlenül szükség extra olajra, hiszen a legtöbb bolti változat már tartalmaz valamennyit. A sózást és a fűszerezést pedig itt is érdemes a sütés végére időzíteni.

A lényeg tehát egyszerű: ha sütőben készíted a hasábburgonyát, melegítsd elő a tepsit, hagyj elegendő helyet a krumplik között, és ne adagolj hozzájuk feleslegesen olajat. Ezzel a néhány apró változtatással sokkal nagyobb eséllyel kerül aranybarna, ropogós sült krumpli az asztalra.

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