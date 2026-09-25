Nutellás sajttorta mindössze 4 hozzávalóból: sütni sem kell a gyerekek kedvencét

Ha szereted a csokoládét és a sajttortát, ezt a desszertet neked találták ki! A nutellás sajttorta a mogyorókrém gazdag, csokoládés ízét ötvözi a krémsajt lágy, selymes állagával, mindezt ropogós kekszalapon. A legjobb pedig, hogy sem sütést, sem különösebb konyhai rutint nem igényel, így akkor is bátran elkészítheted, ha nincs kedved órákat tölteni a konyhában. Ráadásul a négy hozzávalós tortarecept remek választás, ha gyorsan szeretnél valami finomsággal kedveskedni a családnak.
A sütés nélküli nutellás sajttorta receptje: mindössze 4 hozzávalóra lesz szükséged
Ez az egyszerű tortarecept tökéletes választás a hétvégi családi ebédekhez, de akár egy születésnapi összejövetelen is megállja a helyét. A krémes, csokoládés édesség a gyerekek körében is nagy sikert arathat, ráadásul az elkészítésébe őket is bevonhatod.
Hozzávalók
Egy körülbelül 20 cm átmérőjű tortaformához
- 120 g vaj
- 300 g Nutella vagy más mogyorós-kakaós krém
- 200 g vajas keksz
- 300 g natúr, magas zsírtartalmú krémsajt
Elkészítés
1. Tedd a vajat és egy evőkanál Nutellát egy mikrózható edénybe, majd körülbelül 400 watton, 1–2 perc alatt olvaszd össze őket.
2. Tedd a vajas kekszet egy zacskóba, és sodrófával vagy más konyhai eszközzel törd apró morzsákra.
3. Öntsd a kekszmorzsát az olvasztott vajas-mogyorókrémes keverékhez, és alaposan dolgozd össze.
4. A masszát oszlasd el egy körülbelül 20 cm átmérőjű kapcsos tortaforma alján. Egy pohár talpával egyenletesen nyomkodd le.
5. Egy tálban keverd simára a krémsajtot a maradék Nutellával, majd az elkészült krémet egyenletesen simítsd a kekszalap tetejére.
6. Tedd a tortát legalább két órára a hűtőszekrénybe, hogy megfelelően megdermedjen. Ezután már szeletelheted is.
Így teheted még finomabbá a nutellás sajttortát
Bár a nutellás sajttorta már önmagában is ellenállhatatlan, néhány apró változtatással könnyedén a saját ízlésedre szabhatod. Ha az intenzívebb csokoládés ízeket kedveled, növeld a Nutella mennyiségét, vagy használj valamivel kevesebb krémsajtot. Ha viszont a sajttortákra jellemző lágyabb, krémesebb ízvilágot szereted, éppen fordítva érdemes alakítanod az arányokat.
Egy kevés reszelt narancs- vagy citromhéj friss, citrusos ízt kölcsönözhet a krémnek, míg néhány csepp vaníliaaromával a tölteléket és a kekszalapot is feldobhatod.
Ezekkel a feltétekkel is érdemes kipróbálni
- Friss gyümölcsökkel: a málna, az eper és a cseresznye remekül illik a csokoládés krémhez.
- Olvasztott csokoládéval: egy vékony csokoládéréteggel még gazdagabbá teheted a desszertet.
- Fagyival: tálalj a sajttorta mellé egy gombóc vaníliafagylaltot. A hűsítő fagylalt és a selymes mogyorókrém együtt különösen csábító párosítás.
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