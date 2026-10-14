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kiberbűnözés

Olvadt fagylalt folyt az utcákon: hackertámadás érte több szupermarket hűtőrendszerét

kiberbűnözés szupermarket Franciaország
Horváth Angéla
2026.10.14.
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Több száz francia szupermarket hűtő- és fagyasztórendszerét támadták meg hackerek, akik egyes üzletekben 50 Celsius-fokig emelték a berendezések hőmérsékletét. A kibertámadás miatt élelmiszerek mentek tönkre, és több helyen tűz is keletkezett.

A párizsi ügyészség hétfőn közölte, hogy nagyszabású hackertámadás érte több nagy francia élelmiszerlánc internetre kapcsolt hűtőberendezéseit. Sébastien Lecornu miniszterelnök utasította a francia Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökséget, az ANSSI-t az eset kivizsgálására.

Üresek a hűtök az egyik franciaországi szupermarketben: hackertámadás miatt kellett kidobni mindent
Üresek a hűtök az egyik franciaországi szupermarketben: hackertámadás miatt kellett kidobni mindent
Forrás: AFP

Franciaország más európai országok hatóságaival is egyeztet, mivel nem kizárt, hogy a támadás más államokat is érintett. Közben azt is vizsgálják, veszélyben lehetnek-e további vállalatok.

Felix Aime, kiberfenyegetésekkel foglalkozó elemző szerint Spanyolországban, Portugáliában, Lengyelországban, Németországban és Belgiumban is történtek hasonló incidensek.

A Carrefour nemzetközi áruházlánc közölte, hogy 80 üzletét érintette a támadás. A Franciaországban mintegy 490 boltot működtető Monoprix üzleteinek 5 százaléka került bajba. Az Intermarché-t tulajdonló Les Mousquetaires beszámolója szerint körülbelül 150 boltjukban az éjszaka folyamán hat órán keresztül 50 Celsius-fokig is melegedtek a hűtők. A cég szóvivője azt mondta, az összes érintett élelmiszert kidobták, hogy kizárják az egészségügyi kockázatokat.

A CNN azt írja, egy párizsi lakos, Geert de Clercq saját szemével látta, ahogy egy belvárosi bolt dolgozói bevásárlókocsiszám hordják ki a kiolvadt fagyasztott termékeket egy hatalmas szeméttárolóba. A sérült dobozokból az olvadt fagylalt az utcára folyt.

Hackertámadás Franciaországban: interneten keresztül férhettek hozzá a hűtőrendszerekhez

A szupermarketek hűtő- és fagyasztóberendezéseit sok esetben központi vezérlőpanelek irányítják, amelyek egy egész üzlet rendszerét kezelik. Ezekhez az interneten keresztül is hozzá lehet férni, így a karbantartók távolról is módosíthatják a beállításokat. A megtámadott berendezéseken elavult firmware futhatott.

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