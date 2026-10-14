Kedvelt nassolnivalót hív vissza a Nébih: ha vettél belőle, ne fogyaszd el

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az intézkedés a Natur-Food Kft. által forgalmazott, 100 és 200 grammos NaturFood aszalt sárgabarackra, valamint a SPAR Magyarország Kft. 200 grammos SPAR aszalt sárgabarackjára vonatkozik.

Termékvisszahívás: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ezt a két aszalt sárgabarackot vonta ki a forgalomból

Forrás. Fabebook / Nébih

A hatóság vizsgálata szerint a termékek kén-dioxid-tartalma meghaladta az engedélyezett határértéket.

Súlyos allergiás reakciót is okozhat a két asztalt sárgabarack

A kén-dioxid használata engedélyezett a szárított gyümölcsök esetében, azonban az arra érzékenyek szervezete rosszul reagálhat rá. Egyes esetekben súlyos allergiás reakciót is kiválthat, ezért az érintett termékeket nem javasolt elfogyasztani.

A visszahívással kapcsolatos részletes információk a Nébih honlapján érhetők el.

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