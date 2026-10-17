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Tökéletes hétvégi vendégváró: pillanatok alatt elkészül a fetás-datolyás mártogatós

recept feta mártogatós datolya
Life.hu
2026.10.17.
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Ha szombat estére barátokat vársz, vagy egyszerűen csak ennél valami különlegeset a vacsorára, ezt a fetás-datolyás krémet érdemes kipróbálni. Alig van vele munka, az édes datolya, a sós feta és a csili együtt pedig izgalmas ízt ad.

Ehhez a mártogatóshoz nem kell hosszan előkészülni: az alapanyagokat csak össze kell turmixolni. A recept körülbelül négy adaghoz elegendő. Kend pirított bagettszeletekre, és szórj a tetejére pirított diót, így különösen finom.

A fetás-datolyás mártogatós tökéletes hétvégi vendégváró
A fetás-datolyás mártogatós tökéletes hétvégi vendégváró
Forrás: Life.hu / AI

Fetás-datolyás mártogatós

Hozzávalók 4 személyre:

  • 125 g datolya
  • 200 g feta sajt
  • 70 g krémsajt
  • 1/2 teáskanál csilipor
  • egy kevés citromlé
  • só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. Ha a datolya magozatlan, először távolítsd el a magokat. Tedd a datolyát, a fetát, a krémsajtot, a csiliport és egy kevés citromlevet egy magas falú edénybe, majd botmixerrel dolgozd össze. Nem kell teljesen simára turmixolni, maradhat kissé darabos.

2. Kóstold meg, majd ízlés szerint sózd és borsozd. Tálald egy kisebb tálban, a tetejét pedig félbevágott datolyával vagy egy mentalevéllel díszítheted. Mellé pirított, diós bagettszeleteket érdemes kínálni.

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