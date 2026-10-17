Tökéletes hétvégi vendégváró: pillanatok alatt elkészül a fetás-datolyás mártogatós

Ehhez a mártogatóshoz nem kell hosszan előkészülni: az alapanyagokat csak össze kell turmixolni. A recept körülbelül négy adaghoz elegendő. Kend pirított bagettszeletekre, és szórj a tetejére pirított diót, így különösen finom.

A fetás-datolyás mártogatós tökéletes hétvégi vendégváró

Forrás: Life.hu / AI

Fetás-datolyás mártogatós

Hozzávalók 4 személyre:

125 g datolya

200 g feta sajt

70 g krémsajt

1/2 teáskanál csilipor

egy kevés citromlé

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. Ha a datolya magozatlan, először távolítsd el a magokat. Tedd a datolyát, a fetát, a krémsajtot, a csiliport és egy kevés citromlevet egy magas falú edénybe, majd botmixerrel dolgozd össze. Nem kell teljesen simára turmixolni, maradhat kissé darabos.

2. Kóstold meg, majd ízlés szerint sózd és borsozd. Tálald egy kisebb tálban, a tetejét pedig félbevágott datolyával vagy egy mentalevéllel díszítheted. Mellé pirított, diós bagettszeleteket érdemes kínálni.

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