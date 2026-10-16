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Mutatjuk a titkot: egyetlen hozzávalótól lesz a pogácsa tökéletesen puha

sütési tippek puhaság pogácsa receptek
Klusovszki Kíra
2026.10.16.
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Nem csak a drága összetevőkön vagy a titkos fortélyokon múlik kedvenc sós süteményünk állaga. A tökéletesen puha pogácsa már egyetlen alapanyag megváltoztatásával is könnyen elérhető.

Legyen szó sajtosról, tepertősről vagy betyárosról, a pogácsasütésnek szinte minden családban megvan a maga féltve őrzött titka. Van, aki a nagymamájától örökölt hagyományos receptre esküszik, míg más a bőséges tejfölre, a krémességet adó túróra vagy éppen a minőségi vajra bízza a tökéletesen foszlós végeredményt.

Bár a pogácsaelkészítéséhez számtalan recept létezik, mégis csupán egyetlen hozzávaló elég a tökéletes végeredményhez.
Ha pogácsáról van szó, a régi családi receptekből sül ki mindig a legfinomabb végeredmény.
Forrás: 123rf.com
  • Ha pogácsasütésről van szó, minden családnak megvan a maga jól bevált receptje. 
  • Míg egyesek a minőségi alapanyagokra esküsznek, mások szerint a tészta megfelelő pihentetése a tökéletes állag kulcsa. 
  • Létezik azonban egy különleges hozzávaló, amellyel garantált az igazán ropogós, mégis puha állagú végeredmény.

A pogácsa elkészítésének számtalan módja létezik

A pogácsa már generációk óta a magyar konyha egyik ikonikus sós süteménye, amit előszeretettel készítünk családi összejövetelekre, ünnepekre, vagy akár csak egy baráti beszélgetés mellé. Egy biztos: a frissen sült, illatos, kívül ropogós, belül puha falatoknak mindig jut hely az asztalon. Így nem is csoda, hogy számos családban léteznek olyan féltve őrzött receptek és fortélyok, amelyek igazán omlóssá teszik a tésztát.

Vannak, akik a tejfölre esküsznek, míg mások szerint a jó minőségű alapanyagokon, mint a liszt fajtáján, vagy a vajon múlik a tökéletes végeredmény.

Létezik azonban egy kevésbé ismert megoldás is, amivel amellett, hogy különlegesebb ízt adhatunk kedvenc sós süteményünknek, azt is elérhetjük, hogy belseje extrém puhává váljon sütés közben.

Ettől az egy hozzávalótól lesz tökéletesen puha

Ha eddig úgy érezted, hiába sütöd a pogácsát, hisz a végeredmény sosem lesz olyan puha és omlós, ahogy elképzelted, van egy jó hírünk: már csupán egyetlen hozzávaló megváltoztatásával is elérheted a kívánt állagot.

Szerencsére nincs szükséged semmilyen drága alapanyagra ahhoz, hogy a következő adag már tökéletesre sikerüljön, elég, ha libazsírra cseréled a tésztához felhasznált vaj vagy sertészsír egy részét.

Ez a hozzávaló amellett, hogy gondoskodik arról, hogy napokig puha legyen a kedvenc sós ropogtatni valónk, még egy elképesztően karakteres ízt is ad a tésztájának. Ahhoz, hogy elérd a kívánt eredményt, nyugodtan használhatsz 80–100 gramm libazsírt egy fél kiló lisztből készülő adaghoz.

Fontos, hogy ezt még az összeállítás során alaposan morzsold el a liszttel, hisz csak így kaphatja meg jellegzetes, leveles tésztáját a pogácsa.

 Miután a tésztát begyúrtad, ne sajnáld az időt a pihentetésre és a kelesztésre, hisz ez az idő határozza meg azt, mennyire emelkedik majd meg sütés közben. Ha megkapta a kellő időt, a formázás után tedd előmelegített sütőbe, és pirítsd aranybarnára, figyelve arra, hogy oda ne égjen.

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