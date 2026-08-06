Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 6., csütörtök Berta, Bettina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Sültpaprikás feta dip: egy falat, és máris Görögországban érzed magad

recept feta dip mártogatós paprika
Horváth Angéla
2026.08.06.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Krémes, fűszeres és percek alatt elkészül: ez a görög feta dip remekül illik friss kenyérhez, zöldségekhez, ropogtatnivalókhoz. A következő grillezésen harcolni fognak érte a vendégek.

A csipsz, a keksz vagy a grillezett fogások mellől nem hiányozhat egy jó mártogatós. Ez a paprikás feta dip tökéletes választás: egyszerűen elkészíthető, mégis különleges, a sós sajt, a friss fűszernövények és az olívaolaj mediterrán tájakra repítenek.

Sültpaprikás feta dip: egyetlen falat, és Görögországban érzed magad
Sültpaprikás feta dip: egyetlen falat, és Görögországban érzed magad
Forrás: Life.hu/ AI

A sültpaprikás feta dip receptje:

Hozzávalók:

  • 1 nagyobb húsos kaliforniai paprika megsütve
  • 200 gramm feta
  • 200 gramm krémsajt
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 2 evőkanál petrezselyem
  • fél ág rozmaring
  • fél paprika
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • só és bors
  • kevés tej vagy szénsavas víz
  • ízlés szerint olajbogyó és csilipaprika

Elkészítés:

1. A paprikát vágjuk félbe, távolítsuk el a magházat, majd a héjával felfelé tegyük a sütőpapíros tepsire. Süssük meg a paprikát alsó-felső sütésen 200 fokon, ameddig a héja néhol megfeketedik.

2. Tegyük a fetát és a krémsajtot egy magas falú edénybe. Ha nincs botmixerünk, turmixgépet is használhatunk. Nyomjuk hozzá a fokhagymát.

3. A megsütött paprikának húzzuk le a héját, vágjuk kisebb darabokra, a petrezselymet és a rozmaringot pedig aprítsuk finomra. Adjuk ezeket a sajtos keverékhez az olívaolajjal együtt, majd turmixoljuk krémesre.

4. Ha szeretjük az olajbogyót, adhatunk hozzá néhány szemet, de legyünk óvatosak, ha túl sok kerül a krémbe, keserű lesz. Amennyiben túl sűrű a dip, lazítsuk kevés tejjel vagy szénsavas vízzel, amíg el nem érjük a kívánt állagot. Végül ízesítsük sóval és borssal. Aki csípősen szereti, egy kis csilipaprikát is turmixolhat a krémbe.

Ezeket olvastad már? 

Ez a kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu: a trandiconális osztrák édességet elkészíteni is könnyű

A szaftos csokoládés-diós tésztára könnyű kávékrém kerül, a tetejét pedig puha süteménymorzsa borítja.

Így készül a svédek kedvenc krumplisalátája: finomabb és frissebb, mint a hagyományos változat

Svédországban a nyári grillpartik elmaradhatatlan körete a könnyű burgonyasalátát. Az almával, retekkel és kaporral készülő köret előre összeállítható, ráadásul csak néhány hozzávaló szükséges hozzá.

Nem gyros és nem hamburger: ez a vietnámi szendvics 2026 legjobb fast foodja

Ropogós bagett, karamellizálódott sertéshús, savanyított zöldségek és friss koriander kerül a bánh mìbe. A vietnámi utcai étel egyszerre sós, édes, fűszeres és üdítően friss, ráadásul otthon is könnyen elkészíthető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu