Sültpaprikás feta dip: egy falat, és máris Görögországban érzed magad

A csipsz, a keksz vagy a grillezett fogások mellől nem hiányozhat egy jó mártogatós. Ez a paprikás feta dip tökéletes választás: egyszerűen elkészíthető, mégis különleges, a sós sajt, a friss fűszernövények és az olívaolaj mediterrán tájakra repítenek.
A sültpaprikás feta dip receptje:
Hozzávalók:
- 1 nagyobb húsos kaliforniai paprika megsütve
- 200 gramm feta
- 200 gramm krémsajt
- 1 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál petrezselyem
- fél ág rozmaring
- fél paprika
- 2 evőkanál olívaolaj
- só és bors
- kevés tej vagy szénsavas víz
- ízlés szerint olajbogyó és csilipaprika
Elkészítés:
1. A paprikát vágjuk félbe, távolítsuk el a magházat, majd a héjával felfelé tegyük a sütőpapíros tepsire. Süssük meg a paprikát alsó-felső sütésen 200 fokon, ameddig a héja néhol megfeketedik.
2. Tegyük a fetát és a krémsajtot egy magas falú edénybe. Ha nincs botmixerünk, turmixgépet is használhatunk. Nyomjuk hozzá a fokhagymát.
3. A megsütött paprikának húzzuk le a héját, vágjuk kisebb darabokra, a petrezselymet és a rozmaringot pedig aprítsuk finomra. Adjuk ezeket a sajtos keverékhez az olívaolajjal együtt, majd turmixoljuk krémesre.
4. Ha szeretjük az olajbogyót, adhatunk hozzá néhány szemet, de legyünk óvatosak, ha túl sok kerül a krémbe, keserű lesz. Amennyiben túl sűrű a dip, lazítsuk kevés tejjel vagy szénsavas vízzel, amíg el nem érjük a kívánt állagot. Végül ízesítsük sóval és borssal. Aki csípősen szereti, egy kis csilipaprikát is turmixolhat a krémbe.
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