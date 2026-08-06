Sültpaprikás feta dip: egy falat, és máris Görögországban érzed magad

A csipsz, a keksz vagy a grillezett fogások mellől nem hiányozhat egy jó mártogatós. Ez a paprikás feta dip tökéletes választás: egyszerűen elkészíthető, mégis különleges, a sós sajt, a friss fűszernövények és az olívaolaj mediterrán tájakra repítenek.

Sültpaprikás feta dip: egyetlen falat, és Görögországban érzed magad

Forrás: Life.hu/ AI

A sültpaprikás feta dip receptje:

Hozzávalók:

1 nagyobb húsos kaliforniai paprika megsütve

200 gramm feta

200 gramm krémsajt

1 gerezd fokhagyma

2 evőkanál petrezselyem

fél ág rozmaring

fél paprika

2 evőkanál olívaolaj

só és bors

kevés tej vagy szénsavas víz

ízlés szerint olajbogyó és csilipaprika

Elkészítés:

1. A paprikát vágjuk félbe, távolítsuk el a magházat, majd a héjával felfelé tegyük a sütőpapíros tepsire. Süssük meg a paprikát alsó-felső sütésen 200 fokon, ameddig a héja néhol megfeketedik.

2. Tegyük a fetát és a krémsajtot egy magas falú edénybe. Ha nincs botmixerünk, turmixgépet is használhatunk. Nyomjuk hozzá a fokhagymát.

3. A megsütött paprikának húzzuk le a héját, vágjuk kisebb darabokra, a petrezselymet és a rozmaringot pedig aprítsuk finomra. Adjuk ezeket a sajtos keverékhez az olívaolajjal együtt, majd turmixoljuk krémesre.

4. Ha szeretjük az olajbogyót, adhatunk hozzá néhány szemet, de legyünk óvatosak, ha túl sok kerül a krémbe, keserű lesz. Amennyiben túl sűrű a dip, lazítsuk kevés tejjel vagy szénsavas vízzel, amíg el nem érjük a kívánt állagot. Végül ízesítsük sóval és borssal. Aki csípősen szereti, egy kis csilipaprikát is turmixolhat a krémbe.

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