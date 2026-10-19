Paradicsomos tészta helyett most mindenki ezt főzi: így készül a krémes-sajtos Sexy Pasta

A Sexy Pasta a spanyolországi Marbellában, a Puerto Banús jachtkikötőben működő La Pappardella étteremhez köthető. Az étel alapja fusilli, paradicsomos-tejszínes szósszal, ehhez garnélarák, húsgolyó vagy csirkecsíkok is kerülhetnek.

Az egyszerű paradicsomos tészta már a múlté: a sexy pasta alufóliában sül

Forrás: Life.hu / AI

A tésztát azonban nem tányéron viszik ki, hanem alufóliába csomagolva. A fusillit a szósszal együtt fóliába teszik, megszórják sok mozzarellával, majd sütőben összesütik. Így a végeredmény különösen krémes és sajtos lesz. Olaszországban „cartoccio” néven emlegetik ezt az elkészítési módot. A TikTokon egyre népszerűbb Sexy Pasta otthon is egyszerűen elkészíthető.

A Sexy Pasta receptje:

Hozzávalók:

200 g fusilli

1 evőkanál olívaolaj

1 kisebb vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál paradicsompüré

200 g passzírozott paradicsom

100 ml tejszín

30 g frissen reszelt parmezán

100–125 g mozzarella, reszelve vagy kisebb darabokra tépkedve

½ teáskanál chilipelyhek

só

frissen őrölt fekete bors

kb. 100 ml tésztafőző víz

1 evőkanál piros pesto, opcionálisan

½ csokor friss petrezselyem

Elkészítés:

1. A fusillit a csomagoláson jelzett módon, bő, sós vízben főzd al dentére. Mielőtt leszűröd, tegyél félre körülbelül 100 ml-t a főzővízből.

2. Egy nagyobb serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat. A hagymát és a fokhagymát aprítsd finomra, majd párold üvegesre. Add hozzá a paradicsompürét, és röviden pirítsd át.

3. Öntsd hozzá a passzírozott paradicsomot és a tejszínt, majd forrald össze. Keverd bele a parmezánt, és kevés tésztafőző vízzel lazítsd krémesre a szószt.

4. Ha akarsz bele tenni, add hozzá a piros pestót is, majd chilivel, sóval és borssal ízesítsd. Forgasd bele a leszűrt fusillit, hogy mindenhol bevonja a szósz.

5. Erősebb alufóliából formázz egy tálat, vagy bélelj ki fóliával egy hőálló edényt. Tedd bele a tésztát, majd szórd meg bőségesen mozzarellával.

6. Zárd össze a fóliát a tészta fölött, és 200 fokra előmelegített, alsó-felső sütésű sütőben süsd 10–12 percig. Ha aranybarnább sajtréteget szeretnél a tetején, a végén óvatosan nyisd ki a fóliát, és rövid időre tedd grillfokozatra a sütőt.