Paradicsomos tészta helyett most mindenki ezt főzi: így készül a krémes-sajtos Sexy Pasta

A Sexy Pasta a spanyolországi Marbellában, a Puerto Banús jachtkikötőben működő La Pappardella étteremhez köthető. Az étel alapja fusilli, paradicsomos-tejszínes szósszal, ehhez garnélarák, húsgolyó vagy csirkecsíkok is kerülhetnek.
A tésztát azonban nem tányéron viszik ki, hanem alufóliába csomagolva. A fusillit a szósszal együtt fóliába teszik, megszórják sok mozzarellával, majd sütőben összesütik. Így a végeredmény különösen krémes és sajtos lesz. Olaszországban „cartoccio” néven emlegetik ezt az elkészítési módot. A TikTokon egyre népszerűbb Sexy Pasta otthon is egyszerűen elkészíthető.
A Sexy Pasta receptje:
Hozzávalók:
- 200 g fusilli
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 kisebb vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 evőkanál paradicsompüré
- 200 g passzírozott paradicsom
- 100 ml tejszín
- 30 g frissen reszelt parmezán
- 100–125 g mozzarella, reszelve vagy kisebb darabokra tépkedve
- ½ teáskanál chilipelyhek
- só
- frissen őrölt fekete bors
- kb. 100 ml tésztafőző víz
- 1 evőkanál piros pesto, opcionálisan
- ½ csokor friss petrezselyem
Elkészítés:
1. A fusillit a csomagoláson jelzett módon, bő, sós vízben főzd al dentére. Mielőtt leszűröd, tegyél félre körülbelül 100 ml-t a főzővízből.
2. Egy nagyobb serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat. A hagymát és a fokhagymát aprítsd finomra, majd párold üvegesre. Add hozzá a paradicsompürét, és röviden pirítsd át.
3. Öntsd hozzá a passzírozott paradicsomot és a tejszínt, majd forrald össze. Keverd bele a parmezánt, és kevés tésztafőző vízzel lazítsd krémesre a szószt.
4. Ha akarsz bele tenni, add hozzá a piros pestót is, majd chilivel, sóval és borssal ízesítsd. Forgasd bele a leszűrt fusillit, hogy mindenhol bevonja a szósz.
5. Erősebb alufóliából formázz egy tálat, vagy bélelj ki fóliával egy hőálló edényt. Tedd bele a tésztát, majd szórd meg bőségesen mozzarellával.
6. Zárd össze a fóliát a tészta fölött, és 200 fokra előmelegített, alsó-felső sütésű sütőben süsd 10–12 percig. Ha aranybarnább sajtréteget szeretnél a tetején, a végén óvatosan nyisd ki a fóliát, és rövid időre tedd grillfokozatra a sütőt.
7. Tálalás előtt szórd meg apróra vágott petrezselyemmel, és még forrón kínáld.
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