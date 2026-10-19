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Paradicsomos tészta helyett most mindenki ezt főzi: így készül a krémes-sajtos Sexy Pasta

recept paradicsomos tészta tészta
Life.hu
2026.10.19.
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A paradicsomos tészta biztos választás, ha gyorsan kell valamit az asztalra tenni, de most egy jóval látványosabb változat hódít a közösségi médiában. A Sexy Pasta néven futó étel egyszerű alapanyagokból készül, a különlegességét az adja, ahogyan megsütik és tálalják.

A Sexy Pasta a spanyolországi Marbellában, a Puerto Banús jachtkikötőben működő La Pappardella étteremhez köthető. Az étel alapja fusilli, paradicsomos-tejszínes szósszal, ehhez garnélarák, húsgolyó vagy csirkecsíkok is kerülhetnek.

Az egyszerű paradicsomos tészta már a múlté: a sexy pasta alufóliában sül
Az egyszerű paradicsomos tészta már a múlté: a sexy pasta alufóliában sül
Forrás: Life.hu / AI

A tésztát azonban nem tányéron viszik ki, hanem alufóliába csomagolva. A fusillit a szósszal együtt fóliába teszik, megszórják sok mozzarellával, majd sütőben összesütik. Így a végeredmény különösen krémes és sajtos lesz. Olaszországban „cartoccio” néven emlegetik ezt az elkészítési módot. A TikTokon egyre népszerűbb Sexy Pasta otthon is egyszerűen elkészíthető.

A Sexy Pasta receptje:

Hozzávalók:

  • 200 g fusilli
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 kisebb vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál paradicsompüré
  • 200 g passzírozott paradicsom
  • 100 ml tejszín
  • 30 g frissen reszelt parmezán
  • 100–125 g mozzarella, reszelve vagy kisebb darabokra tépkedve
  • ½ teáskanál chilipelyhek
  • frissen őrölt fekete bors
  • kb. 100 ml tésztafőző víz
  • 1 evőkanál piros pesto, opcionálisan
  • ½ csokor friss petrezselyem

Elkészítés:

1. A fusillit a csomagoláson jelzett módon, bő, sós vízben főzd al dentére. Mielőtt leszűröd, tegyél félre körülbelül 100 ml-t a főzővízből.

2. Egy nagyobb serpenyőben melegítsd fel az olívaolajat. A hagymát és a fokhagymát aprítsd finomra, majd párold üvegesre. Add hozzá a paradicsompürét, és röviden pirítsd át.

3. Öntsd hozzá a passzírozott paradicsomot és a tejszínt, majd forrald össze. Keverd bele a parmezánt, és kevés tésztafőző vízzel lazítsd krémesre a szószt.

4. Ha akarsz bele tenni, add hozzá a piros pestót is, majd chilivel, sóval és borssal ízesítsd. Forgasd bele a leszűrt fusillit, hogy mindenhol bevonja a szósz.

5. Erősebb alufóliából formázz egy tálat, vagy bélelj ki fóliával egy hőálló edényt. Tedd bele a tésztát, majd szórd meg bőségesen mozzarellával.

6. Zárd össze a fóliát a tészta fölött, és 200 fokra előmelegített, alsó-felső sütésű sütőben süsd 10–12 percig. Ha aranybarnább sajtréteget szeretnél a tetején, a végén óvatosan nyisd ki a fóliát, és rövid időre tedd grillfokozatra a sütőt.

7. Tálalás előtt szórd meg apróra vágott petrezselyemmel, és még forrón kínáld.

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