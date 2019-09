„Tisztaságmániás vagyok! Három porszívóm van és imádom őket. Otthon egy nap minimum háromszor használom őket. Na, meg a szöszfóbia. Egyszerűen nem bírom a szöszöket! Akkor nyugszom meg, ha tisztaság van körülöttem" - szemlézte Gerda vallomását a Ripost.

„Úgy vagyok vele, ha körülöttem rend van, akkor bennem is. Ha kupi van, akkor azt érzem, hogy bennem is káosz van, és akkor addig megyek, takarítok és pucolok, ameddig nem csillog-villog körülöttem minden. Az is mindegy, hogy hány óra van. Éjfélkor, de én akár hajnalban is pakolok" - folytatta a színésznő, aki azt is hozzátette nevetve, hogy a szöszfóbiát már vőlegénye, Rékasi Károly is elkapta.