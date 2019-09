Snoop Dogg családját hatalmas fájdalom érte. Elhunyt a rapper újszülött unokája. A kicsi csak 10 napig élt, egyelőre arról nincs információ, hogy mi okozta a halálát.

A család több tagja is közzétette a hírt, Snoop Dogg felesége egy dallal emlékezett az ötödik unokájára, akinek nagyon kevés idő jutott. Az Instagramra feltöltött videóban a The Love We Had Stays on My Mind című számot énekli.