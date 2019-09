Szinte nem telik úgy el nap Varga Viktor életében, hogy műtermében ne hódolna egyik kedvenc hobbijának, a képzőművészetnek is. „Az utóbbi időben sok időt töltöttem videoklipek vágásával. Nemcsak a sajátoméval, de mások videoklipjét is én vágtam. Emellett zenét szerzek, festek, szobrászkodom" – mondta az Édesítőben az énekes, akit gyakran látni szemetet gyűjteni. Mindezt nemcsak a környezetvédelemért teszi, hanem azért is, mert műalkotásainak alapját gyakran műanyag palackok vagy uszadékok képezik.

„Gyakran járok vízparton, összeszedem a műanyag hulladékokat, az uszadék fákat. Minden jó valamire! Úgy alkotok, mint a mondás: fából vaskarikát. Igyekszem mindent felhasználni és beépíteni az alkotásaimba" – árulta el a művész, aki legutóbb a világ másik feléről is gyűjtött alapanyagot. „Legutóbb a Mátrában találtam alapot, de a falamon lévő unikornis-fej egyik elemét Thaiföldről hoztam. Szeretek olyan anyagokkal dolgozni, amely másoknak haszontalannak, szemétnek tűnik, nekem viszont a műalkotás alapját jelentik" – mondta Varga Viktor, aki nemrég egy kiállítás keretében mutatta be műveit. „Kísérleteztem azzal is, hogy hogyan lehet fém hatást festeni. Ez a darab a műtermemben látható, de jónéhány másik is ott foglal helyett. Legutóbb egy koncerttel egybekötött egynapos kiállításon mutattam be az alkotásaim, de tervezek még hasonló megmozdulást" – mondta a műsorvezetőnek, Molnár Andinak Varga Viktor.