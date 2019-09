A Jóban rosszban két szereplője, Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt tizennégy éve alkot egy párt, a színészet hozta össze őket. A páros anno egy darab próbáján találkozott, kapcsolatuk barátságnak indult, ám szerelem lett belőle. „2005-ben együtt próbáltuk a Volt egyszer egy csapat című darabot a Madáchban. Már akkor is jóban voltunk, igaz a kapcsolatunk barátságnak indult, ám szerelem lett belőle" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Nyári Darinka, akinek férje sem tagadja, meg kell dolgozniuk boldogságukért.

„Tény és való, képesek vagyunk néha olasz temperamentummal élni. Nem vagyunk az a csendes, mindent a szőnyeg alá söprő, punnyadt pár. Kimondjuk a dolgokat, még akkor is, ha az néha vitával vagy olykor ajtócsapkodással járt az elmúlt tizennégy év alatt. Boldogok vagyunk együtt, de ezért a boldogságért meg kell dolgozni és ez is hozzátartozik" – árulta el Kiss Ernő Zsolt, aki feleségével nemcsak a színházban játszik együtt, de a Jóban rosszban című sorozatban is rendszeresen együtt forgatnak. „Mikor először játszottunk együtt egy darabban rettenetesen nehéz volt. A közös munkával nem volt semmi baj, sőt. Viszont annyira izgultam érte az előadás alatt, azért, hogy minden jól menjen neki, hogy a szívem majd kiugrott a helyéről. Évek óta forgatunk együtt a Jóban rosszban című sorozatban is, amit nagyon élvezünk. Igaz, az első alkalom majdnem kudarcba fulladt. A karaktereink ugyanis nem kedvelik egymást a sorozatban, mi viszont olyan szeretettel néztünk egymásra, hogy az egyik fórumon meg is jegyezték, nem úgy tűnik, mintha ki nem állhatná egymást a két karakter. Azóta persze dolgoztunk ezen, most már nagyon jól megy, hogy a sorozatban „utáljuk egymást" – tette hozzá Nyári Darinka.