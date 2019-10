Szemünk fénye

Az Orlai Produkciós Iroda 2019. október 9-én tartja Budapesten legújabb bemutatóját: Deborah Zoe Laufer elegáns humorú színművét, a Szemünk fényét Szabó Máté rendezésében, a Belvárosi Színházban. A pergő párbeszédek és váratlan helyzetek adta röhejesen szórakoztató bolondokházában ezúttal Szamosi Zsófia, Péter Kata, László Lili, Pataki Ferenc, Nagy Dániel Viktor és Dékány Barnabás lép színpadra és gondoskodik a nézők felhőtlen szórakoztatásáról.

A Schwartz testvérek édesapjuk halálának egyéves évfordulójára érkeznek a régi családi házba: Norma, a görcsösen hagyománytisztelő nővér, Herb, a legidősebb Schwartz fiú, egy pénzügyi zseni, Simon, az elvarázsolt asztronómus, aki fél lábbal a Holdon jár és Gene, a legfiatalabb fiú, a felszínes tévéreklám-rendező, mindenki szeme fénye. Annyira különböznek, hogy talán ők maguk sem értik, hogy hogyan alkothatnak egy családot, a köztük feszülő konfliktusok megoldásában pedig az érzelmes feleség vallomásai és a butácska, ám jó időben, jó kérdéseket megfogalmazó barátnő felbukkanása sem segít...

Az amerikai írónő darabját 2008-as ősbemutatója óta számos helyen láthatta a közönség: Los Angeles, Washington és Phoenix után most végre Zöldi Gergely fordításában megérkezett hazánkba is, hogy kivívja a budapesti közönség szeretetét és elismerését is. A bemutatóra Deborah Zoe Laufer is Magyarországra érkezik majd. További információk itt érhetők el.

Időpont: október 9.

Helyszín: Belvárosi Színház

Virtuózok Jubileumi Ünnepi Hangverseny

A Virtuózok tehetségei december 30-án a Müpában két, eddig példa nélküli, különleges ünnepi koncertet adnak: lesz egy délutáni és egy esti előadás is. Színpadra lép többek között Boros Misi, Gertler Teo, Balázs-Piri Soma, Lugosi Dániel Ali, Beke Márk, Abouzahra Amira és Ninh Đức Hoàng Long. Ezen az estén mutatkoznak be először egy előadáson a tehetségkutató Kamara Virtuózok című ötödik évadának felfedezettjei, köztük a három döntős csapat: a nyertes TanBorEn Trió, a Flautica fuvolaegyüttes, valamint Sárközy Lajos és zenekara. Az est sztárvendége a tehetségkutató megszületésétől kezdve a Virtuózokkal tartó népszerű zsűritag, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas operaénekesnő, Miklósa Erika lesz. További információk itt érhetők el.

Időpont: december 30.

Helyszín: Müpa

Godot Art Fair Budapest

Idén negyedik alkalommal látogatható a Godot Galéria szervezésében az a grandiózus képzőművészeti kiállítás és vásár, amely a pályájuk elején álló képzőművészek alkotásait tárja a nagy közönség elé. A több fordulós pályázati eljárás során sikeresen bejutott 110 művész között, a kiállítás és vásár végén 6 díjat osztanak ki a szervezők. További információk itt érhetők el.

Időpont: október 2-13.

Helyszín: Godot Kortárs Művészeti Intézet

CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

17 nap feltöltődés a kortárs művészet legizgalmasabb alkotóival és alkotásaival. Eötvös Péter és a Neue Oper Wien, a Klangforum Wien, a RIAS Kammerchor és az Amadinda Ütőegyüttes, Omer Klein, Sidi Larbi Cherkaoui, a FAMILIE FLÖZ, Olivier Grossetête, Art Market Budapest, Mini-Fesztivál és Budapest Ritmo – szenzációs köztéri programokkal, különleges koncertekkel, premierekkel, lakásszínházi előadásokkal készül az őszre a 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. További információk itt érhetők el.

Időpont: október 4 - 20.

Helyszín: Budapest

Világsakkfesztivál 2019

A budapesti Világsakkfesztivál újból megnyitja kapuit 2019. október 12-én. Idén ünnepli 5. születésnapját a fesztivál, amely ebből az alkalomból egy kivételes helyszínen, még több különleges programmal várja az érdeklődőket. A Nemzeti Galéria patinás falai között olyan színes, szórakoztató s változatos programokkal készülnek a szervezők, amelyeken keresztül a sport, művészet, oktatás és tudomány jegyében - négytől százéves korig - mindenki számára megmutatkozik a sakk számtalan arca. További információk itt érhetők el.

Időpont: október 12.

Helyszín: Nemzeti Galéria