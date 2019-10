Különféle rovarokat és nyers gilisztát kellett elfogyasztaniuk az Ázsia Expressz játékosainak. Derekasan helytálltak, de amint lenyelték a bizarr falatokat, sokuknak vissza is jött egyből... Janicsák Veca gyomra is háborgott, az énekesnő félre is vonult, hogy megkönnyebbüljön.