Vérbeli előadóművész Bangó Margit, aki akkor igazán boldog, ha a közönséget szórakoztathatja világhírű nótáival. A Kossuth-díjas művész annyira komolyan veszi a fellépéseket, hogy leginkább egyet sem hagy ki. Sőt, évekkel ezelőtt még egy kórházi kezelés sem tudta visszatartani attól, hogy színpadra lépjen. „Mama épp kórházban volt, infúziót is kapott, de volt egy nagyon régóta lekötött fellépése. Természetesnek tartottuk, hogy az állapota miatt lemondjuk. Azonban ő azt mondta, ez nem fordulhat elő, majd ő megoldja. Így is lett, kiszökött a kórházból. Hajnalba visszament, mintha mi se történt volna. Persze addigra már mindenki őt kereste, de hamar rájöttek merre járhatott. Jól elő is vette az orvos" – emlékezett vissza Tina az esetre, majd Bangó Margit is felidézte, hogy is történt a kórházból való távozása. „Nemcsak a fellépőruhámat hozattam be, hanem egy fehér melegítőt, cipőt is. Mikor belebújtam úgy tűnt, mintha csak sétálni indultam volna a kertbe. Azonban meg sem álltam a koncertig. Körmendi Péter zenekarával léptem fel, aki mikor meglátott, egyből megölelt. Csakhogy a branül a karomban volt az infúzió miatt. Ő csak ölelt, szorított a találkozás örömére, én meg tiltakoztam a fájdalom miatt. A vér azonnal csurgott a karomból, ő pedig rájött, hogy tényleg szó szerint a kórházból jöttem. Szerencsére nem volt semmi probléma, a fellépés után visszamentem a kórházba, ahonnan gyógyultan távoztam. A kötelességtudat azonban a mai napig nagyon erős bennem, ha fellépés van, menni kell, ez nem kérdés" – vallotta be a Sláger TV-n 19:55-től látható Drága családomban Bangó Margit.