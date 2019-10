Nem próbálkozott drága lézeres kezelésekkel, inkább saját maga, házi barkács eszközökkel tüntette el az egy hete elkészült tetoválását. Az argentin fiú szerint a fájdalom szinte elviselhetetlen volt, és a seb nagyon durván vérzett. Az eset egyébként két évvel ezelőtt történt, a fiú barátja azonban most posztolta ki az akkoriban készült képeket.

Ekkor 19 éves volt a tetoválását hamar megbánó fiú, aki a reptéri rendőrséghez akart akkoriban munkára jelentkezni, és félt, hogy esélye sem lesz a látható helyen lévő tetoválással. Ezért vette kezébe a dolgot, és sajtreszelővel ugrott neki. Szerencsére legalább fertőtlenítette és kezelte a sebet, ami nélkül nagyon durva fertőzést kaphatott volna el. Tetanuszra így is szüksége volt, miután az eset miatt lesokkolt családja kórházba vitte a fiút. A srác egyébként végül nem jelentekezett az állásra, és megkérdezettek szerint nem is lett volna kizáró ok a tetoválás. Az argentin fiú sebe azóta szerencsére szépen begyógyult.