A 42 éves színésznő Bella Thorne egész estés pornófilmjében debütált. Instagram-oldalán már hirdeti is a Drive című alkotást, amelyben főszereplőt alakít.

Az In Touch Weeklynek azt nyilatkozta, sosem gondolta volna, hogy ennyire profin meg lehet csinálni egy felnőttfilmet és nem érdekli, hogy ki mit gondol arról, hogy most ilyen filmekben is kipróbálja magát.

"Amikor elolvastam a forgatókönyvet, azt mondtam, ez nagyon-nagyon jól meg van írva. Annyi minden van benne, és a karakterem annyira más, mint amiket eddig alakítottam."