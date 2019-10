Azzal eddig is tisztában voltunk, hogy a Facebook próbál minél több információt összeszedni rólunk, és ez alapján személyre szabni a hirdetéseket. Azonban egy brit adatvédelmi szervezet megállapította, hogy bizonyos appokon keresztül intimebb infókhoz is hozzájuthat.

Jogosan merül fel a kérdés, vajon honnan szerzi be ezeket a pikáns információkat a sokak által használt Facebook. Nos, a válasz egyszerű és logikusnak mondható, a felhasználók nagyrésze mégsincs tisztában azzal, milyen veszélyeket rejthet egy-egy applikáció használata.

A menstruációs napló appok óriási népszerűségnek örvendenek. Egyszerű őket kezelni, mindig kéznél vannak, és használatukkal könnyen rájöhetünk, mi történik a testünkkel. Az egyetlen aprócska probléma velük, hogy a naplóba beírt adatokat szinte azonnal továbbítja a Facebooknak.

"Nem csak a menstruációd időpontját tudja lekövetni a közösségi háló, hanem azt is, mikor szeretkeztél utoljára a pároddal, milyen módon védekeztek, és azt is, milyen egyéb tüneteid vannak. A Maya és a MIA nevű alkalmazás, amelyeknek világszerte 5, illetve 2 millió felhasználója van, például akkor is képes továbbítani a szoftverfejlesztő hálózaton keresztül az információkat, ha közben nem is vagy bejelentkezve a közösségi hálóra." -írja a Ripost.