Bárdosi és Növényi ezúttal a Lovas Színházban segédkeztek, ám alig kezdtek munkához, amikor Bárdosi közölte, fél a lovaktól. „Ott kezdődik, hogy rettegek a lovaktól. Gondoltam ezzel nem lesz gond, nem leszünk a közelükben. Nem így lett, Tenya végig a lováról adta az utasításokat" – kezdte a Sláger TV-n látható műsorban Bárdosi.

„Egy igazi hajcsár volt, először 150 kg-os díszletelemet kellett a színpadra emelnünk, majd jött a kocsi behúzása a színpadra, aztán azok lesúlyozása. Volt egy pont, amikor azt éreztem, nem bírom tovább" – emlékezett vissza Bárdosi, aki megmutatta, hogy kemény fából faragták, hiszen egyszerre két zsákot is cipelt a vállán.

A kemény munkának meg is lett a jutalma, Tenya ugyanis lóháton vitte Sanyit a következő munkaállomásig, az istállóig.

„Lehet, hogy másnak ez jutalom – igaz nekem is megtisztelő volt – de halálfélelmem volt. Úgy kapaszkodtam Tenyába, ahogy csak tudtam. A lábammal végig szorítottam a lovat, féltem, hogy leesek. Persze nem lett volna okom aggódni, Tenya lóra született, nála biztonságosabban senki sem lovagol. Az állam is leesett, mikor láttam, hogy még a tűzön is átugrat a lóval. Nekem mégis megkönnyebbülés volt, mikor leszállhattam. Azt éreztem, inkább elvégzek bármilyen feladatot, csak lóra ne kelljen ülni" – vallotta be Bárdosi, akinek munkájával elégedett volt Pintér Tibor. „Jól dolgoztak a jómadarak, de azért átgondolnám, hogy felvenném-e őket. A fizikumuk megvan a munkához, már csak a lovakat kéne jobban kedvelniük" – árulta el.