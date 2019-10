A napokban forgatta legújabb videóklipjét Raul, aki megsérült a forgatások közben.

„Egy autóbontóban baseballütővel vertem szét egy régi kocsit, ami tök könnyű feladatnak tűnt, de igazából nem volt az. A kezem meg is sérült több helyen, pedig végig kesztyűt viseltem. Végül pedig egy buddhista templomban forgattunk, ahol sikerült jól megfáznom. A feleségem, Rebeka szerepel a videóban, nekem természetes, hogy ő a női főszereplő, hiszen nem találnék olyan színésznőt, vagy modellt, akivel jobban együtt tudnék dolgozni, és akit szebbnek látnék nála. Ő az, aki a dalok írásakor is mindig mellettem van, sokszor ugyanis éjszaka, álmomban jut eszembe egy-egy szövegrészlet, amit aztán azonnal le is jegyzek, de van, hogy reggelre el is felejtem, hogy ez megtörtént" - mesélte a zenész.