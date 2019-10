Charlize Theron-ról tudjuk, hogy nem riad vissza, ha egy szerep kedvéért másként kell kinéznie, mint az életben. Elég csak A rém című filmre gondolnunk, amiért el is nyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. A mostani produkció is esélyes a legrangosabb filmes elismerésre, és egészen véletlenül a színésznő ebben is teljes átalakuláson ment keresztül.