November 3-án igazi sztárparádéra számíthatnak a nézők a 23. MTV EMA gálán, Sevillában. A fellépők közt ott lesz a multi-platinalemezes Halsey, a spanyol szupersztár Rosalía, Justin Bieber felfedezettje, a színész-énekes, aki nem mellesleg műsorvezetőként is bemutatkozik, Becky G, a globális világsztár Akon, a pop csillaga, Ava Max, valamint a "Legjobb új" és a "Legjobb feltörekvő" kategória jelöltje, Mabel is. A Life.hu az egyetlen magyar stáb, akik lehetőséget kaptak a vörösszőnyeges tudósításra.

Halsey három jelöléssel áll majd színpadra, hiszen a "Legjobb együttműködés", "Legjobb pop" és a "Legjobb megjelenés" kategóriákban is szavazhatunk rá, míg Rosalía négy jelöléssel tér vissza. Rá a "Legjobb videó", "Legjobb együttműködés", "Legjobb megjelenés" és "Legjobb zene" lehetőségekre szavazhatunk. Az MTV EMA színpadán most debütál Becky G, Ava Max és Mabel is.

Halsey EMA fellépését az új, "Graveyard" című kislemez kiadása követi a Manic albumából, ami 2020. január 17-én jelenik majd meg. Rosalía EMA fellépése a globális sztárságának előszobája. Az idei házigazda, Becky G Akon-el lép majd színpadra és előadják a "Como No" című spanyol nyelvű albumról az "El Negreeto" slágert, ami nemrégiben debütált a latin listák élén. Ava Max előadása a "Torn" epikus zenei videójának premierje lesz. A brit popszenzáció, Mabel a "High Expectations" stúdióalbumáról a "Don't Call Me Up"-al készül.

Az idei globális ikon, a Green Day lesz, akik az MTV World Stage Sevilla részeként egy látványos előadással készülnek a Plaza de Espana-ból.

Az MTV EMA november 3-án este kerül megrendezésre, Sevillában.