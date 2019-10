Betty és Feri 2006-ban, a Megasztár 3. szériájában találtak egymásra. Ferit kétgyermekes családapaként ismerte meg az ország, a show végére viszont egymásba szerettek a dzsesszénekes Balássy Bettyvel, így Feri elhagyta feleségét.

Kaptak hideget meleget, sokan ellenük voltak,és sok támadást kellett elviselniük a közönségtől, de az élet őket igazolja.

„Tényleg csak mi ketten bíztunk a szerelmünkben az elején. Sok nehézséggel megküzdöttünk, amíg ide eljutottunk. Mi mindig mindent meg tudunk beszélni, sőt azt is már az elején tisztáztuk, hogy szólunk a másiknak, ha valami zavar minket. És ez működik. Nálunk nincs munkamegosztás, mindenki mindent csinált. Amikor például én heti négy napot távol voltam a Sztárban Sztár miatt a családtól, mire hazamentem, neki ki volt lakkozva a körme, a gyerekek rajta ugráltak, rend volt és étel várt asztalon. Nagyon jó férj és szuper apuka is. Nekem például most készül az első olyan gyereklemezem, amelyen a zenét és a szöveget is egyedül írom, amikor ezen dolgozom, nem kell azon gondolkoznom, hogy a gyerekek mit csinálnak! Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen fantasztikus családom van!" – mondta el az AC News-nak a boldog édesanya.