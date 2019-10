Gregor Bernadett nem rég árulta el, hogy mit gondol a hűtlenségről, most pedig egy komoly változásról számolt be, ami alapvetően határozta meg életét.

A női lélek szabadsága - Gregor Bernadett az Újszínház Kék róka című előadásában egy olyan nőt alakít, aki mindig kiáll magáért és határozottan képviseli érdekeit. A színésznő elárulta a Blikknek, hogy régebben hajlamos volt mindenki érdekét maga elé helyezni, de ezen egy ideje tudatosan próbál változtatni.

"Eljutottam végre oda, hogy nincs több kompromisszum! Őszintén vállalhatom, amit érzek és gondolok, már nem fogok szemérmességből vagy megfelelésből mást mondani, tenni, mint amit a szívem diktál."

"Saját magamat mindig a huszadik helyre soroltam, próbáltam mindent úgy tenni, hogy másnak jó legyen, és mindegy volt, hogy nekem az-e. Kerültem a konfliktust, ahelyett, hogy kimondtam volna, mi bánt. Képes voltam hónapokig gyűjtögetni a sérelmeket és rágódni rajtuk, de végre úgy élek, ahogy szeretnék, és nagyon élvezem. Ebbe belefér az is, hogy Cecile-ként ismét egy végzet asszonya szerepben láthat a közönség" – mesélte a színésznő, aki azt is elárulta, egyszerűen imádja, hogy a rendezőknek még mindig a nagybetűső nő jut róla eszükbe, de azt is tudja, hogy ez előbb-utóbb meg fog változni, de nem bánja.