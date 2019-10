Több mint 60 évig élt férje mellett boldog házasságba Iris. Miután élete párja elhunyt úgy döntött, felrázza a hátralévő idejét. Instagram karrierbe kezdett, követői száma mára eléri a másfél milliót.

A mindig divatos 98 éves asszonyra felfigyelt a divatvilág valamint a modell szakma is. Egy 25 országban is sikeresen futó ügynökség leszerződtette őt, így Iris Apfel lett a legidősebb szerződéses modell. Nem is csoda, hogy felfigyeltek rá, ő lehetne a néhai Karl Lagerfeld női és színesebb változata.