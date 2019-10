Csűrös Karolát otthonában érte baleset, emiatt egyelőre sajnos képtelen járni, így a temetőbe sem tud kimenni néhai férjéhez, Szabó Ádámhoz.

"Sajnos, megbotlottam. Egyetlen rossz lépés volt, nem is tudom, hogy történhetett, egyszer csak a földön találtam magamat. Jegeltem, borogattam a térdem, de semmi nem segített. Még az a szerencsém, hogy az unokáim, a rokonaim jönnek hozzám, és látták, nagy a baj. Borzasztóan be volt már dagadva a sérülés helye, úgyhogy azonnal vittek az orvoshoz. Megröntgeneztek, akkor derült ki, hogy eltört a térdem. Megúsztam a műtétet, sőt, az orvostudomány fantasztikus fejlődésének köszönhetően nem is gipszelték be a lábam, hanem egy nagyon komoly merevítőt raktak rá" - mondta a Blikknek a színésznő. Csűrös Karola most ágyhoz van kötve, és néhány hétig még biztosan eltart, mire meggyógyul. "Közeleg a halottak napja, bánt, hogy nem tudok kimenni Ádámhoz a temetőbe, mert egyelőre képtelen vagyok lábra állni. Bár amúgy is nagyon nehéz ott látni a sírkövet, amelyen rajta van a neve. Persze, nagy igazság, hogy idővel enyhül az ember fájdalma. Én sem sírok már annyit, mint korábban, de mindennap és minden éjjel hiányzik a férjem" - árulta el.