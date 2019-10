Dévényi Tibi bácsi 72 éves, és úgy gondolja, ennyi idősen figyelni kell az embernek magára, és szükség van orvosi kontrollra. A tévés egykébként egy korábbi lábsérülése miatt egyre kevesebbet mozog, ennek köszönhetően pedig fel is szedett pár felesleges kilót.

"Azt biztos mondják majd az orvosok, hogy többet kellene mozognom, de sajnos a lábam miatt ez nem megy olyan könnyen. Ha fiatalabb lennék, meg lehetne műteni, hogy újra jól működjön és ne fájjon. Ám elmúltam már hetvenéves, és nem találok orvost, aki megoperálna, mert senki nem vállalja. Így együtt kell élnem már a fájdalommal, ami nem egy leányálom." – vallotta be Tibi bácsi, akit egy aranyos társ „kötelez" arra, hogy a fájdalomtól hasogató térde ellenére is kimozduljon otthonról.

"Bevallom, nagyon szeretek itthon lenni és lustálkodni, amikor csak lehet, de a párom, Bea nem hagyja. Ez az egyetlen dolog, ami miatt pöröl velem, hogy mozogjak többet. Ebben igaza van. Szerencsére egy ideje van egy tündéri kiskutyám, Bizsu, aki hatalmas ajándék a lelkemnek és az egészségemnek is. Ha ő nem lenne, ki sem mozdulnék" – vallotta be a Retro Rádió műsorvezetője, akinek a négylábú kedvence miatt nincs más választása, mint rendszeresen sétálni menni. Még úgy is, hogy fájó lába miatt legszívesebben pihenne.

"Így legalább mozgok valamit. Szükségem van arra, hogy formában legyek, hiszen idén nyáron is annyi bulim, fellépésem volt, mint talán még soha eddig. Persze, ez azért is van, mert nagyon nehezen mondok nemet" – tette hozzá Dévényi Tibor.