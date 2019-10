"Nem lenne rossz néha színpadra állni egy nagyobb fesztiválon, de rendszeresen nem szívesen éjszakáznék már. Távol lennék Samutól, és nem szeretnék tőle elvenni időt" - mesélte a Best magazinnak az énekesnő, aki készen áll egy újabb csöppség érkezésére. Viki férje már korábban is belevágott volna, de az énekesnőnek idő kellett, hogy megszépüljenek a szüléssel járó fájdalmak. Most azonban mindketten elérkezettnek látják az időt, és úgy érzik, Samu is nagyon örülne egy kistetvérnek.

"Elmúltam negyven, ebben a korban már sokan aggódnak, hogy nem kockázatos-e gyereket vállalni, de nekem eszembe se jut, hogy nem egészségesen születik" - mesélte a lapnak Viki, aki ugyan sajnálja, hogy kicsit későn találkozott a férjével, de egyáltalán nem érzi úgy, hogy negyven évesen le lenne késve a második babáról.