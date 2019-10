Nemrég írtunk arról, hogy a New York-i bíróság január 6-ra halasztotta a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein bírósági tárgyalását. A producert a napokban meghívták egy színészeknek rendezett eseményre, de nem mindenki örült a jelenlétének.

A 66 éves Weinsteint azzal vádolják, hogy 2013-ban megerőszakolt egy nőt és 2006-ban szexuális aktusra kényszerített egy másik nőt. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Weinstein letartóztatása óta következetesen tagadja, hogy részt vett volna bármilyen nem közös megegyezéssel létrejött szexuális aktusban. Egymillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon várja tárgyalását.

Szerdán Weinstein is ellátogatott az Actors Hour nevű eseményre, amit a Manhattanben található Downtime Barban rendeztek meg. A jelenlévők közül többen is felháborítónak tartották, hogy a producer megjelent az eseményen, és elégedetlenségüknek hangot is adtak.

A színésznő-drámaíró Zoe Stuckless azt ordította a szexbotrányba belebukott producer mogul felé, hogy

"Senki nem szól semmit? Boldogan elmegyek! Én nem megyek egy erőszaktevő közelébe!"

A színésznő Facebook-oldalán is közzétette a videót, vélemény nyilvánításáért cserébe pedig nemes egyszerűséggel kirakták az eseményről. -írja az Origo.