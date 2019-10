Az énekesnő legújabb számához Kishegyesen vették fel a videóklipet. A Magdi számára kedves helyszínek és arcok is megjelennek a felvételen, többek között szülei is. "A szüleim is szerepelnek a videóklipben, ami külön élmény, mert ezáltal örökre megmarad az arcuk, benne lesz ebben a dalban. Nagyon izgalmas volt! Sosem gondoltam volna, hogy lesz ilyen, de érik, változik az ember, én is öregszem, emiatt egyre fontosabbak ezek a dolgok. Olyan jó, hogy mindketten ott vannak, egy ilyen dalban szerepelnek. Szerintem a szüleim tudták, hogy titkon egy kis gyermeki idillt akartam visszahozni, ezért azonnal igent mondtak mind a ketten" - mesélte a Borsnak az énekesnő, aki szerint egy igazán őszinte klip született.