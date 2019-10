Majka a Tények Pluszban mesélt Curtishez fűződő viszonyáról.

A legendás Majka és Curtis duó hamarosan újra összeáll.

"Nagyon mélyen volt, én tudom nagyon jól. A legnehezebb az embernek az, hogy beismerje a hibáit. Főleg, ha olyan emberek veszik körül, akik mind azt mondják, hogy ő csinálja jól, és mindenki más hülye. Senkinek nem szabad lelki támasznak lennie ilyenkor. Én végigjártam Attival ezt az utat, és ha mindig van valaki, aki segít és ott van, nem tett volna neki jót. Megcsinálta, mint egy igazi férfi. Nagyon régóta volt már arról szó, hogy ha ő rendben van, miért ne dolgoznánk együtt. Úgy tűnik, most rendben van. Maradjon is így. Fontos volt, hogy az emberek tudják: nem akarunk ebből pénzt csinálni. Arénát is csinálhattunk volna. Csomó milliót kereshettünk volna.(..) De azt mondtam, nem szabad ebből pénzt csinálni. Annak örülünk, hogy Atti jól van."