Britney Spears remek formában van, és ezt szívesen megmutatja a közösségi oldalán is. A kétgyermekes 37 éves énekeső ezúttal párjával jógázott, nem is akárhogyan: egy szál bikiniben.

Úgy tűnik, Los Angelesben még most is remek az idő, és ezt ki is használta a pár.

Mutatjuk!